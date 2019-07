Persoanele violente cu animalele, nepedepsite în România. Gheorghe Dincă omora câini din plăcere

Cai munciți și bătuți până la epuizare, câini legați și târâți după mașină sau animale sălbatice chinuite pentru distracție. Sunt cazuri care au șocat opinia publică în ultima perioadă, în România. Din păcate, cei care săvârșesc astfel de fapte nu sunt pedepsiți. Specialiștii spun că persoanele care ucid animale pot ucide, apoi, și oameni.

Astfel de scene de cruzime, în care sunt torturate animale, sunt greu de privit și de cele mai multe ori nepedepsite în România.

„El e Ursus, a fost lovit, a fost împușcat, el a fost împușcat cu alice, are piciorul drept amputat și merge în cărucior. Nu am auzit ca cineva să fie pedepsit până acum pentru rele tratamente, cel mult o amendă- dacă asta înseamnă o pedeapsă. Noi am avut cazul Grivița aici, un câine cu maxilarul retezat. Nu știu dacă a fost pedepsit, să maltratezi un câine, să vrei să-i tai capul, să reușești să îi tai doar maxilarul superior și câinele acela să continue să trăiască cu acel handicap, e greu de suportat”, spune Relu Deliu, administratorul Adăpostului Speranța.

Psihologii spun că persoanele care comit astfel de abuzuri au tendințe psihopate încă din copilărie, iar mai târziu își pot îndrepta violența asupra oamenilor. Despre Gheorghe Dincă, bărbatul care a mărturisit că a omorât două adolescente, cunoscuții spun că era un om retras și că în copilărie îl privea pe tatăl său cum omora cai bolnavi. Mai târziu, susține o cunoștință a bărbatului, acesta chinuia și omora câini din plăcere.

„Un copil la care observăm că are tendința de a minți, nu simte rușine, nu simte regret, când relația cu ceilalți este o relație foarte rece, când nu simte milă față de animale, când pentru el a chinui un animal este o plăcere, deja sunt semne de suspiciune că ar fi ceva în neregulă”, spune Keren Rosner, psiholog.

„40% din oamenii care au fost demonstrați că au săvârșit abuzuri față de animale, au săvârșit ulterior crime violente împotriva oamenilor. Statistica spune că un tânăr care săvârșește abuzuri împotriva animalelor e de 5 ori mai predispus să săvârșească ulterior, ca adult, crime împotriva oamenilor”, spune Andrei Minea-Drăghici, director general ASPA București .

„În afară de cruzimea cu care tratează animalele, poate să îi trateze și pe cei apropiați. De multe ori nu numai în cazurile crimelor, în cazurile extreme, dar în relațiile lui de zi cu zi cu familia, cu cei apropiați, este o relație foarte tensionată și o relație de putere. El încearcă să îi manipuleze, de foarte multe ori mimează o bună intenție”, spune Keren Rosner, psiholog.

Asociațiile de protecție a animalelor cer înăsprirea pedepselor pentru cei care chinuie intenționat animale.

„Apelul meu către Parlament este, dacă nu pentru animale, măcar pentru copiii noștri, pentru societatea noastră, pentru viitoarele potențiale victime, să înăsprească aceste legi, legislația prevede sancțiuni de la 3 luni până la un an sau amendă, or aceste sancțiuni se soldează cred în aproape 100% din cazuri cu o amendă, și aceea cu dificultate dată”, spune Tudor-Tim Ionescu, consilier general PMB.

În alte state, autoritățile acordă o atenție mai mare persoanelor care tratează rău animalele. De exemplu, din ianuarie 2016, FBI ține o evidență specială a copiilor și tinerilor cu istoric în privința relelor tratamente îndreptate împotriva animalelor.

Editor web: Cristina Tudor