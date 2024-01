Aproximativ 3.200 de lilieci au fost salvați, zilele acestea, din podul unei case din Suceava. Animalele erau ascunse inclusiv în pereții subțiri ai locuinței, spun reprezentanții Fundației Visul Luanei, lucru care a făcut extrem de dificilă extragerea lor. Odată preluați, liliecii au fost împărțiți pe categorii, în funcție de greutate, iar cei care sunt bine vor fi puși la hibernat într-un dulap frigorific, anunță salvatorii lor.

Cei peste 3.200 de lilieci își făcuseră culcuș în podul unei case din Suceava. Au fost descoperiți odată cu dorința proprietarilor de a renova mansarda. În ajutorul lor au venit reprezentanții Asociației Visul Luanei, care s-au oferit să îi preia și să le ofere îngrijirea necesară.

"Echipa noastră de teren a intervenit, în aceste zile, pentru a exclude parte dintr-o colonie foarte mare de lilieci de amurg (Nyctalus noctula) din podul unei case din Suceava. Animalele erau în pericol de blocare şi ucidere, din cauza unor lucrări de renovare, în ciuda tuturor încercărilor de amânare şi excludere pe timp de primăvară. Din păcate, animalele au ajuns chiar şi în pereții subțiri ai apartamentului, fiind dificil de extras", au transmis reprezentanții asociației.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Până acum, au fost inventariați aproximativ 3.200 de lilieci, însă numărul lor ar putea crește cu câteva sute, spun reprezentanții Asociației Visul Luanei.

"Volumul este incredibil, este o muncă titanică! De 3 zile îi triem individual ca să îi putem îngriji. Până acum avem 3.185, dar probabil că vor atinge 3.400-3.500 de exemplare. Sunt adormiți, devin foarte agitați când se trezesc", spune unul dintre membrii Asociației.

Odată ajunși în Centru, liliecii au fost evaluați de către medici, au fost triați în funcție de greutatea corporală și au fost hidratați.

Peste 3.000 de lilieci, salvați din podul unei locuințe. Sursa foto: Facebook / Asociația Visul Luanei Deschide galeria foto

"Le verificăm aripile, verificăm dacă e mascul sau femelă. Cântărim fiecare exemplar ca să îi stabilim categoria. Îi împărțim pe categorii, în funcție de greutate, în cutii. Categoria 1, cei foarte slabi, sub 20 de grame, categoria 2 - între 20 și 25 de grame și tot așa. Avem aproape 100 de cutii. Cei mai mulți dintre ei sunt sănătoși. Cei care cântăresc sub 20 de grame, care au fracturi sau alte probleme de sănătate, vor fi îngrijiți constant. Cei care cântăresc între 20 și 25 de grame vor fi hrăniți zilele viitoare. Ceilalți, care sunt bine și au peste 25 de grame, vor fi puși la hibernare", povestește Oana Vasiliu, medic veterinar.

Pentru a le asigura condițiile optime de hibernare controlată, reprezentanții Asociației au constuit "stupi de lilieci".

"Am încercat să adaptăm un stup de albine pentru a putea sa îi punem la hibernare. Am luat un model clasic și testat, cel al stupilor de albine. Și ne-am gândt că cea mai bună metodă prin care am putea să hibernăm un număr foarte mare de animale e să îi întindem pe o suprafață plană. Aici vor putea să stea, în conditii ideale, sute de lilieci", spune Viorel, membru în cadrul Asociației Visul Luanei.

Sursa foto: captură video Facebook / Asociația Visul Luanei

Cutiile special concepute vor fi puse apoi într-un dulap frigorific, la o temperatură de 4 grade Celsius.

"Liliecii de amurg sunt specii protejate de lege, sunt strict insectivori, hrănindu-se cu diverse artropode zburătoare, pe care le vânează folosind ecolocația. De aceea, în captivitate reușesc cu greu (sau deloc) să se hrănească singuri. Fiecare individ poate consuma până la 15 grame de insecte pe zi, în captivitate fiind hrăniți manual cu larve de gândaci (superworms)", mai transmit reprezentanții asociației pe rețelele sociale.

Editor : Izabela Zaharia