Povestea femeii care a adus la Poliţie un portofel cu 19.000 de euro. „Putea să moară cineva din atâţia bani”

O femeie din Iaşi a dus la poliție un portofel în care se aflau peste 19.000 de euro. Îl găsise în parcarea unui centru comercial, unde vinde ziare. Polițiștii spun că este pentru a treia oară când femeia le aduce bunuri pierdute pe stradă.

„Undeva pe aici era, zona asta, l-am luat în mână, am simţit că e ceva în interior, am desfăcut fermoarul, am văzut că e valută”, a povestit femeia.

Ana Maria Manole are 30 de ani şi doi copii. În câteva luni va veni pe lume şi al treilea. Locuiește într-o casă modestă și își câștigă traiul vânzând ziare.

Ana Maria Manole: Acasă i-am numărat şi am văzut exact ce sumă e.

Reporter: Câţi erau?

Ana Maria Manole: 19.160.

Reporter: Foarte mulţi bani. Aţi mai văzut vreodată atât de mulţi bani?

Ana Maria Manole : Nu! Nu! Nu!

Femeia a dus portofelul, cu toți banii în el, la cea mai apropiată secție. Polițiștii au stabilit că acesta îi aparține unei femei în vârstă de 64 de ani, dintr-o comună din județul Iași care reclamase că a fost jefuită.

„Anterior acestui eveniment, la dat de 6 februarie, femeia de 64 de ani s-a prezentat la sediul poliţiei municipiului Iaşi unde a reclamat faptul că persoane necunoscute i-au sustras portofelul cu bani. În urma verificărilor efectuate de colegi s-a constatat că fapta nu se confirmă”, a declarat Ioana Bîlea, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași.

„Am zis că sunt banii, munca lor. Mie îmi pare bine că s-a rezolvat problema. Putea să moară cineva din atâţia bani...”, a declarat Petru Manole, socrul Anei.



Polițiștii o cunosc pe Ana Maria Manole. Săptămâna trecută, tânăra le-a adus un telefon mobil pe care l-a găsit pe stradă. Iar în urmă cu ceva timp a mai înapoiat o sumă de bani.

