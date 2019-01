Premieră națională la Spitalul din Oradea. O tânără care a slăbit de la 80 la 31 de kilograme, operată

Premieră naţională la Spitalul Municipal din Oradea. O echipă de trei medici a operat o pacientă de 19 ani, care ajunsese să cântărească doar 31 de kilograme din cauza unei boli ce afectează doar 1 din 100.000 de persoane. Chirurgii au folosit instrumente de câțiva milimetri, iar intervenția a pus capăt unui chin ce dura de patru ani.

La 15 ani, tânăra cântărea 80 de kilograme, iar în încercarea de a scăpa de complexe, a făcut greşeala să urmeze o dietă după ureche. A slăbit mai mult decât era cazul.

„Când am ajuns la kilogramele dorite, nu am mai putut să mă opresc. Deci am început să umblu la nutriționiști, la gastroenterologi, fiindcă mă durea foarte tare stomacul”, afirmă Beata Varga, pacientă.

Ajunsese să cântărească doar 31 de kilograme - se izolase de prieteni, lipsea de la şcoală, iar familia era teribil de îngrijorată.

„În cei patru ani am trăit un calvar. Deci pentru o mamă copiii înseamnă cel mai mult, să știi să fie bine”, spune Ana Maria Varga, mama pacientei.

După nenumărate investigaţii medicale şi bani risipiţi pe tratamente fără efect, un medic din Târgu Mureş a pus diagnosticul corect: sindomul Dunbar, o boală extrem de rară care afectează circulaţia sângelui la nivelul stomacului şi ficatului. Doctorii spun că dieta drastică n-are nicio legătură cu apariţia bolii.

„A zis că va vorbi cu mai mulți chirurgi și să vedem care să o accepte să facă operația, cum e foarte riscantă și e foarte rară. Deci cei mai mulți medici nu întâlnesc în cariera lor o asemenea boală”, afirmă Ana Maria Varga, mama pacientei.

Deşi riscul intervenţiei era uriaş, chirurgul Viorel Dejeu a acceptat provocarea.

„Am reușit să operăm această pacientă printr-un abord laparscopic și nu doar prin laparscopie, ci prin minilaparoscopie. Este o tehnică destul de nouă la nivel internațional, folosim niște instrumente extrem, extrem de puțin agresive, de 3 milimetri, astfel încât trauma, ca să zic așa, chirurgicală pentru pacient este minimă”, spune Viorel Dejeu, medic.

Intervenţia a marcat o premieră medicală pentru România.

„Tehnicile de minilaparoscopie sunt destul de rar utilizate la noi în țară și nu numai la noi în țară, vorbim de un aspect destul de rar pe plan mondial chiar”, explică Erno Jerizcska, medic chirurg cardiovascular.

La trei zile după operaţie, tânăra şi-a regăsit puterea să zâmbească.

„Acum sper că totul o să fie bine și pot să mă bucur de viață și mâine plec acasă, în sfârșit, să fiu cu familia și cu prietenii mei”, mărturisește Beata Varga, pacientă.

