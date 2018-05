Preotul care aduce tinerii la biserică

Biserica tinerilor este în Constanţa, unde un preot paroh a găsit o modalitate de a face slujbele şi predicile pe placul noii generaţii, într-un lăcaş de cult cu o istorie aparte şi din care se poate vedea marea.

„Pentru mine, ca duhovnic, cel mai important dar pe care biserica noastră mi l-a oferit a fost camera duhovnicească în care ne aflăm acum. În această cameră fiecare tânăr, fiecare fiu duhovnicesc, de orice vârstă, pentru că tineri suntem toţi dar de diverse vârste, atunci când închide uşa după el are senzaţia veşniciei şi senzaţia care îl lasă să fie liber”, spune Marius Moşteanu, preot paroh.

Părintele Marius Moşteanu slujeşte în această biserică din 1995. Pentru că lăcaşul de cult este lângă catedrală, oamenii rar intrau aici. Aşa că părintele s-a gândit să facă slujbe cu tematică şi predici care să atragă noua generaţie. De exemplu, pe 6 decembrie, când e sărbătoarea Sfântului Nicolae, cei mici găsesc daruri în ghete chiar în interiorul bisericii, iar pe 24 iunie, de Ziua Iei, enoriaşii vin îmbrăcaţi cu bluza românească.

„Specificul bisericii noastre este de a se ocupa de tineri. Adică aici tinerii care vin cu copiii la împărtăşit din punct de vedere pedagogic au o mai mare uşurinţă de a-i obişnui pe copii să se împărtăşească şi să stea cuminţi în biserică pentru că o mare parte dintre enoriaşi sunt chiar copii şi învaţă unii de la alţii cum să se comporte”, spune preotul.

Lăcaşul de cult a ţinut loc de catedrală în timpul celui de Al doilea Război Mondial.

„În august 1943 a fost bombardată catedrala şi în acel moment biserica noastră a ţinut locul catedralei până când aceasta a fost reparată. A căzut o bombă chiar pe 5 august 1943 pe sfânta masă a catedralei, au durat ceva toate reparaţiile, timp în care toată societatea românească a considerat biserica aceasta catedrală”, spune Moșteanu.

Biserica a fost construită de bulgari între 1906 şi 1913, după Războiul de Independenţă.

„În 1889 s-au început nişte demersuri care au durat până în anul 1908 de a se obţine de către comunitatea bulgară, care era aici majoritară, un loc şi în acelaşi timp posibilitatea de a se înălţa un sfânt lăcaş. S-a încercat pe toate planurile. Negustorii care erau şi care s-au angajat că vor şi susţine această biserică au fost trimişi tocmai la Petersburg, unde se ştia că ţarul Nicolae al doilea poate să îi ajute, de vreme ce le-a botezat copilul mai marelui bulgarilor”, povestește preotul.

Pictura de acum a fost realizată între 1996 şi 1998 de artişti din Bucureşti, iar pe pereţii bisericii sunt 350 de chipuri de sfinţi.

„De o parte şi de alta a bisericii sunt pictate scene din viaţa sfântului Nicolae. De la naştere, mersul la şcoală, vindecările pe care le-a săvârşit, până la un episod important, momentul când îl învie pe corăbier”, relatează Luiza Nicolae, jurnalist Digi24.

„Încă de când am venit în biserica Sf Ierarh Nicolae, în 1995, am simţit lipsa unei icoane pe care eu ştiam, fiind uncenicul părintelui Arsenie Papacioc de la Techirghiol, o ştiam că trebuie să împodobească această parte a bisericii şi am contactat un pictor care era atunci student şi a încercat să facă din această strădanie a lui un simbol al bisericii noastre”, spune preotul.

Biserica este în zona peninsulară a Constanţei, pe strada Maior Gheorghe Șonțu, şi poate fi vizitată în fiecare zi de la 8 la 17.