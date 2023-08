Rafila, despre consumul de droguri: E o problemă cu rădăcini profunde. Lucrurile sunt foarte serioase și vor avea impact tot mai mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, susține că problema consumului de droguri are rădăcini profunde și trebuie abordată din mai multe unghiuri, interdisciplinar. El arată că prevenția în rândul tinerilor se poate face prin introducerea rapidă a disciplinei Educaţie pentru sănătate în şcoli, în cadrul căreia să fie abordate metode prin care tânăra generație să recurgă cât mai puțin sau deloc la consumul stupefiantelor. Ministrul mai spune că lucrurile sunt extrem de serioase, iar dacă statul nu reacționează coerent, impactul drogurilor asupra societății noastre va fi tot mai mare.

”E o problemă (consumul de droguri - n.red.) multifactorială, care are rădăcini profunde, sociale, economice, există în foarte multe ţări mai mult sau mai puţin dezvoltate şi aici sunt două elemente. Un element este legat de o astfel de persoană, cum o diagnostichezi, cum abordezi, ce îi oferi din punctul de vedere al serviciilor medicale sau sociale, trebuie şi un sprijin constant acestor persoane, cum o educi în copilărie şi cum reuşeşti să faci în aşa fel încât tânăra generaţie să consume cât mai puţin sau deloc, dacă se poate, astfel de substanţe.

Şi mai există un lucru care pentru mine a fost oarecum tulburător, pentru că am văzut tragedia acelor familii care şi-au pierdut copiii prin această acţiune iresponsabil a unui alt tânăr care era de vârstă apropiată şi care era drogat şi am văzut foarte multă vehemenţă în ceea ce priveşte modul în care noi reuşim să asigurăm tinerilor din România perspective de evoluţie normală, pentru că nu ne referim doar la salarii, ne referim la siguranţa noastră în această ţară. Or, la fel cum se întâmplă de multe ori în cazul accidentelor de circulaţie - ăsta nu a fost un accident de circulaţie - siguranţa individuală este un element care creşte foarte mult încrederea oamenilor în autorităţi. Şi atunci trebuie să avem şi abordare multidisciplinară”, a afirmat Alexandru Rafila, marţi seară, la TVR Info.

El a precizat că în spitalele de psihiatrie sunt tratate urgenţele legate de consumul de droguri, însă a spus că tratamentul pe termen lung ţine de sistemul de sănătate, dar şi de elemente din afara acestuia.

Ministrul a adăugat că în anul 2003, prin intermediul unui proiect finanţat prin Fondul Global, în România s-a deschis o reţea naţională de centre de consiliere împotriva consumului de droguri, însă aceste centre au fost închise după trei-patru ani, când nu a mai existat finanţare internaţională.

”E clar că noi avem o problemă de continuitate, pentru că avem de foarte multe ori începuturi foarte spectaculoase, dar nu ne dăm seama de consecinţele pe care le are acest consum de droguri decât atunci când se întâmplă o astfel de nenorocire. Avem date publice care ne demonstrează, de exemplu, în anul 2022, că circa 10% din populaţia adultă a României cel puţin a experimentat consumul de droguri, iar tinerii între 13 şi 18 ani sunt în proporţie mai mare curioşi să vadă ce se întâmplă. Or, ca să poţi să lupţi împotriva acestui flagel cred că educaţia din şcoală este foarte importantă. Noi am insistat în mod repetat să avem o abordare pragmatică, împreună cu Ministerul Educaţiei, care să ducă la introducerea acestei educaţii pentru sănătate în şcoală cât mai repede”, a mai spus Rafila.

”Lucrurile sunt foarte serioase şi vor avea, în timp, dacă nu reacţionăm într-un mod coerent, impact tot mai mare asupra societăţii noastre. (...) Elementul comun care poate să influenţeze în mod pozitiv cred că este educaţia”, a arătat Alexandru Rafila.

