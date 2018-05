Reacțiile românilor prinși că aruncă țigările pe jos

Tot mai mulţi români confundă strada cu un coş de gunoi. La fiecare pas găseşti un fumător care nu pune chiştocul la coş şi îl aruncă direct pe jos. Nici amenda de peste 2.000 de lei nu mai sperie pe nimeni.

În aceste imagini se vede cum un poliţist coboară din maşină iar la doar câţiva metri în faţa sa un taximetrist scoate mâna pe geam şi aruncă nepăsător un chiştoc

Reporter: De ce pe jos şi nu aţi mers la un coş?

Taximetrist: Aveţi perfectă dreptate, nu am o explicaţie logică, poate simplul fapt că sunt nesimţit.

Şi nu este un caz izolat. Doamna din imagine trage avid din ţigară în timp ce merge. Lângă un zid aruncă discret mucul şi îşi vede de drum.

Reporter: Vreau să vă întreb ce părere aveţi despre oamenii care aruncă ţigările pe jos!

- O părere proastă, eu însămi am făcut treaba asta!

Reporter: Păi de ce, doamnă?

- Din comoditate, că mă grăbesc că... aşa. Şi e biodegradabil parţial, asta nu e o scuză.

Alţii însă nici măcar în faţa camerei de luat vederi nu se sfiesc să spună cu nu le pasă de mizeria pe care o fac.

Tânăr: Păi nu, dar eu am aruncat-o la coş, mai în faţă

Reporter: Sigur ai aruncat-o la coş? Cred că ai aruncat-o undeva după stâlp.

Tânăr: Acolo, da, he, he, he.

Reporter: De ce pe jos şi nu la coş?

Tânăr: Din instinct. E mai simplu şi mai tactil.

Reporter: Da, dar facem mizerie pe jos

Tânăr: Nu contează, he, he, he!

Zilnic, lucrătorii de la salubritate adună de pe străzi zeci, poate sute de mii de chiştoace.

Reporter: Se aruncă multe chiştoace?

Muncitor salubritate: Da. Acum nu este circulaţie dar în timpul săptămânii...

Reporter: Sunt şi mai multe!

Muncitor salubritate: Da!

Pentru aruncarea unui chiștoc pe stradă amenda minimă este de nu mai puţin de 2000 de lei. Un amănunt care pe mulţi nu i sperie.

Reporter: Amenda este destul de mare, este 2000 de lei.

Femeie: Da, dar dacă ar fi scrumiere speciale şi nu să riscăm să dăm foc ar fi cu totul ok, dar aşa...

Potrivit studiilor, o treime din numărul cetăţenilor români sunt fumători cei mai mulţi având vârsta cuprinsă între 26 şi 35 de ani.