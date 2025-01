Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Cseke Attila a anunțat, miercuri la Digi24, că va fi lansată săptămâna viitoare prima hartă care detaliază riscul seismic pentru fiecare localitate din România. Harta va fi interactivă și va ajuta atât locuitorii să știe în ce zonă stau, cât și autoritățile locale să acceseze fonduri pentru consolidări, a mai spus el.

Ministrul Cseke Attila a avertizat că Bucureștiul este „printre primele 10 capitale la expunere de risc seismic la nivel mondial”.

„Cred că săptămâna viitoare finalizăm acest demers. De unde a pornit această idee? Noi avem o hartă cu riscurile seismice, respectiv cu zonele expuse și mai puțin expuse din România. Această hartă este cunoscută sau mai puțin cunoscută, dar nu a existat niciodată ca pe baza acestei hărți să avem o defalcare pe unități administrativ-teritoriale. Este important din două puncte de vedere. În primul rând pentru că noi toți, locuitorii țării, trebuie să știm în ce localitate stăm, nu ca să ne speriem, ci pur și simplu ca să ne responsabilizăm cu toții, inclusiv autoritățile locale, evident. Doi. Va fi un mesaj foarte clar pentru autoritățile locale. Eu am vorbit în toate întâlnirile pe care le-am avut acum cu primarii. Statul român a creat trei programe de investiții pe finanțare de la bugetul de stat. Pentru risc sesmic, construirea clădiri publice și blocuri de locuințe, trei sunt. Două sunt specifice unităților de învățământ și unităților sanitare și avem un program general. Toate sunt la Ministerul Dezvoltării. Anul trecut acest program a închis cu execuție de vreo 70 milioane lei. Potențialul este mult mai mare”, a afirmat Cseke Attila, întrebat cum va arăta și când va apărea harta localităților cu risc seismic, miercuri „Studio politic ”, emisiune difuzată de Digi24.

El a spus că nu știe câte clădiri la nivel național trebuie consolidate, deoarece nu a fost finalizată evaluarea, însă a adăugat că există finanțare de la buget pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic și a anunțat criteriile pentru accesarea fondurilor respective.

„Nu știm de câte clădiri vorbim, pentru că nu suntem la finalul evaluării. Avem o procedură în Legea 212. Dar e o hartă interactivă... Noi avem finanțare de la o valoarea de accelerație a terenului care este de la 0,15 G. Zona Vrancea e, de exemplu, la 0.40. Când am avut cutremurul din Gorj, acum vreo doi ani, care a avut efecte la școli și la biserici, am avut într-o zonă cu 0,15. Nu am avut o zonă foarte expusă seismic atunci. A fost o surprinză atunci, din acest punct de vedere. Ceea ce mi-a arătat că și acolo trebuie să investim. Noi ce o să facem? Din lista localităților, orice cetățean sau orice primar, și evident o să comunicăm și cu ei oficial, va putea să vadă dacă localitate în care stă este eligibilă sau nu pentru acest program finanțat de stat. Pentru că altfel noi așteptăm ca autoritățile locale să vină cu proiecte, pentru că avem resurse financiare pentru acest lucru și programul este foarte, foarte important”, a explicat ministrul Dezvoltării.