Românul care a murit în Italia încercând să salveze viețile altora

A murit încercând să salveze vieţile altora. Un român şi-a pierdut viaţa aproape de Torino, după ce un tren a lovit în plin un camion care a fost prins între barierele de la calea ferată. Românul încerca să ridice cu mâna o barieră ca să poată elibera camionul. L-a salvat pe şoferul din TIR, dar nu s-a putut salva pe el. Impactul a fost năucitor. Mecanicul trenului a murit şi el, iar 20 de călători au fost răniţi.

„Am simţit ca şi cum ar fi un cutremur. De vină e camionul cu transport special, cu şoferul care a traversat, în ciuda semnalelor şi când a venit trenul, bum! Şi eu sunt camionagiu, ştiu ce vorbesc”, a povestit unul dintre martori.

„Eu şi prietenul meu am auzit un zgomot, nu am ştiut iniţial ce s-a întâmplat, dar apoi am ieşit afară şi i-am ajutat pe cei de acolo”, a relatat un tânăr.

Foto: La Repubblica

„A existat un impact în care a fost implicat un transport agabaritic, iar trenul a ajuns în starea în care vedeţi. I-am salvat pe cei implicaţi în accident, au fost aproximativ 20 de răniţi”, a declarat Marco Frezza, comandant al Brigăzii de pompieri din Torino.

În miez de noapte, autorităţile italiene au intrat în alertă - poliţie, pompieri şi ambulanţe au împânzit zona accidentului. O parte dintre cele şase vagoane ale garniturii au sărit de pe şine, în urma impactului. Doar câţiva metri au lipsit pentru ca ele să fie proiectate în clădirile din apropiere. Pe zi, amploarea dezastrului a devenit şi mai evidentă, iar circumstanţele accidentului şi mai sinistre.

GRAFICĂ. Cum s-a petrecut accidentul

Primele date arată că vehiculul lovit, un camion cu transport agabaritic, începuse traversarea căii ferate când semaforul era încă verde. Fie din cauza vitezei reduse şi a greutăţii considerabile, fie din cauza unei manevre greşite, TIR-ul a rămas pe şine şi după coborârea celor două bariere. A mai trecut aproape un minut până la impactul cu trenul.

Românul care a murit în accident se numea Ștefan Aurelian și avea 54 de ani. El locuia împreună cu familia într-un orăşel aflat la 100 de kilometri de locul tragediei. Făcea parte din echipa care însoţea transportul agabaritic şi a făcut tot ce i-a stat în puteri să împiedice accidentul.

„Românul încerca să ridice o barieră şi foarte probabil a fost lovit de una dintre bucăţile care au sărit ori din tren, ori din încărcătura pe care o transporta acest camion, pentru că bucaţi sunt peste tot. El nu a murit la impact, a fost transportat la spital cu răni destul de grave şi a murit la scurt timp”, a relatat Sergiu Balaban, corespondentul Digi24 în Italia.

Mecanicul trenului a murit şi el în accident. Mai avea doar câteva luni până să iasă la pensie. În mod miraculos, şoferul camionului a scăpat doar cu câteva răni uşoare.

Poliţiştii au stabilit că nu băuse înainte de a se urca la volan, dar e anchetat acum pentru ceea ce s-a întâmplat.

Un accident similar s-a petrecut în ianuarie, când trei oameni au murit, după ce un tren a deraiat lângă Milano. Iar anul trecut, ciocnirea a două trenuri în sudul ţării a provocat moartea a 23 de persoane.