Scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Grămezile de deșeuri apar chiar pe marile bulevarde: „Frumos, se schimbă relieful!”

Sectorul în care se găsesc sediul Guvernului României, Arcul de Triumf și cele mai mari bulevarde ale Bucureștiului e inundat, ușor-ușor, de gunoaie. Coșmarul se prelungește, deși primarul Clotilde Armand a anunţat o acţiune în forţă de strângere a gunoaielor de către echipele ADP. Operatorul de salubritate amenință că mai prestează unele servicii doar până la Crăciun, din cauza facturilor neachitate. Garda de Mediu spune că va sancţiona ambele instituţii, dar amenzile nu garantează că oamenii vor trăi în cartiere curate.

Pungi, cartoane, sticle, toate lăsate lângă stâlpii de iluminat sau lângă pubele. Astfel de grămezi de gunoaie sunt la fiecare colţ pe străzile Sectorului 1.

„Vă spun, de 40 de ani locuim aici și niciodată nu s-a întâmplat ca acum. E dezastruos. Toată lumea și-a adus gunoiul pe alei în fața blocului, pentru că nu-l mai ia nimeni”, se plânge o femeie.

„Frumos, se schimbă relieful, e ceva nemaipomenit”, comentează ironic un bărbat. „Am înțeles că azi doamna primar face o acțiune în forță să strângă gunoaiele. Nu văd nicio acțiune”, adaugă el.

„Microbi, umblă peste tot șobolani, nu mai zic altceva, e groaznic. Să strângă și să nu lase un gunoi pe jos!” - cere o altă locuitoare a Sectorului 1.

Primarul promite că va fi curat de sărbători

În centrul Bucureştiului, pe bulevardul Magheru, s-a ridicat un munte de gunoaie cu inscripţia „VOTURI”.

Primarul Sectorului 1 însă refuză să plătească facturile firmei de salubrizare şi anunţă o acţiune a muncitorilor ADP.

„Am folosit forțele noastre proprii pentru a rezolva în mod tranzitoriu situația, până găsim un alt salubrist, care ne va ajuta mai intens. Am găsit niște facturi pe care putem să le plătim, niște facturi de gunoi menajer. Le-am dat la plată. Facturile celelalte nu pot să le plătesc, pentru că nu sunt corecte. De exemplu, avem niște mașini de măturat mecanizat, care au o lățime de 2 metri 50 de acțiune, care se duc o singură dată pe stradă și ei ne facturează ca și cum s-ar fi dus de 2 ori cu 5 metri de carosabil. Nu vom petrece sărbătorile de final de an cu gunoi, asta e o promisiune a mea”, a declarat Clotilde Armand, primarul Sectorului 1.

Firmă salubritate: Vom presta cât vom avea bani

Pe de altă parte, operatorul de salubritate spune că suma anunţată de Clotilde Armand încă nu a ajuns în conturile societăţii.

„În afară de comunicarea de pe Facebook, eu ca director nu am informații că s-ar fi făcut o asemenea plată. Toate situațiile înaintate cuprind corect cantitățile de servicii prestate, inclusiv cantitățile pe care nu am putut să le trecem acolo, chiar milioane de metri pătrați. Noi am asigurat continuitatea serviciului, am ridicat toate deșeurile în zilele de colectare. Vom presta atât timp cât vom avea bani. Serăm să ajungem în ziua de Crăciun, depinde cât și când va ninge”, spune Sorin Velicu, directorul firmei de salubrizare.

Sancţiuni de la Garda de Mediu

Între timp, comisarii de mediu au început să facă verificări în Sectorul 1.

Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că vor efectua controale până miercuri. În primul rând, vor amenda operatorul de salubritate pentru că nu a ridicat deșeurile. În al doilea rând, vor sancționa și Primăria Sectorului 1, pentru că nu are acest drept.

„Primăria Sectorului 1 riscă sancțiuni în cuantum de 200 de mii de lei pentru neasigurarea unui mediu curat (...) respectiv operatorul de salubritate, pentru neasigurarea continuității. Din punct de vedere cantitativ și calitativ al serviciului public de salubritate, riscă o sancțiune de 50 de mii de lei”, a declarat Andrei Corlan, reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu.

Doar operatorii de salubritate care au contracte încheiate cu primăriile au dreptul să gestioneze colectarea gunoaielor.

Nicușor Dan, discuție cu primarii de sector pe tema deșeurilor

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a convocat, luni, o primă întâlnire online cu toţi cei şase primari de sectoare, pentru a analiza împreună o serie de probleme urgente, între care gestionarea deșeurilor.

„Am avut azi o întâlnire online cu toți cei 6 primari de sector din Capitală, pentru a discuta despre coordonarea dintre noi în rezolvarea problemelor bucureștenilor. Alegerile s-au încheiat, avem înainte trei ani și jumătate fără niciun scrutin, deci singura noastră preocupare trebuie să fie buna administrație. Am spus că-mi doresc o relație funcțională cu toți primarii de sector, indiferent de apartenența politică. Sunt interesat de soluții, nu de conflicte. Concret, am vorbit azi despre măsurile pentru protejarea bucureștenilor de COVID-19, despre o abordare unitară în chestiunea salubrității, despre stimularea investițiilor și politicile fiscale locale și despre mai multe subiecte sociale (inclusiv subiectul burselor școlare în București). Am convenit să discutăm periodic între noi pe teme de administrație locală, iar după formarea noului guvern să solicităm împreună o întâlnire cu noul premier pentru o abordare largă a temelor prioritare ale Capitalei”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Edilul trage și o concluzie după discuția cu primarii de sector: „Din punctul meu de vedere, nu e obligatoriu să fim buni prieteni, dar e foarte important pentru bucureșteni să fim buni parteneri”.

Săptămâna trecută, primarul general al Capitalei declara la Digi24 că Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, trebuie să onoreze contractul care este în vigoare cu firma de salubritate și să se asigure că gunoiul este ridicat de pe străzi.

„Îl rog să nu mai complice inutil lucrurile”, a reacționat ulterior Clotilde Armand.

