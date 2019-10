Semnal de alarmă de la Comisia Europeană: Cei mai mulți cetățeni traficați pe teritoriul UE sunt români. Profilul traficantului

Comisia Europeană atrage atenţia că cei mai mulţi cetăţeni traficaţi pe teritoriul Uniunii Europene sunt români, iar 73% dintre persoanele exploatate sunt femei. De regulă, traficanţii le duc în ţări precum Anglia, Germania, Italia sau Spania, unde le exploatează ani de zile. Peste jumătate dintre femei provin din mediul rural din județe precum Bacău, Dolj sau Galaţi. Traficanţii de persoane şi-au schimbat tactica de recrutare: încearcă să dobândească încrederea victimei.

Profilul traficantului de persoane s-a schimbat în ultimii ani. De cele mai multe ori, acesta este un bărbat cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani care dorește să câștige încrederea victimei. Are un aspect plăcut și are un nivel mediu de educație. De regulă, nu este căsătorit.

Povestea Larisei, obligată să se prostitueze de la 13 ani

Pe mâinile unui astfel de traficant a ajuns şi Larisa, o tânără din Iaşi. A fost răpită şi obligată să se prostitueze de la vârsta de 13 ani, în România, Italia şi Germania.

„În România a început în 2011 a continuat 2013, în 2014 am fost dusă în Germania. Mai apoi am venit în țară, am fost dusă în Italia, iar de acolo am fost adusă cumva sub escorta, cu ghilimele, pentru că deja se declanșase o anchetă în România”, a povestit Larisa pentru Digi24.

Ea spune că în Germania erau vreo 20 de fete traficate, iar în Italia, din câte ţine minte, într-un club erau 7, iar pe străzi vreo 10-11.

Larisa face o dezvăluire cutremurătoare despre traficanți: „O să folosesc expresia ca o haită, pentru ca ei sunt foarte uniți. Dacă unul dintre ei toarnă ce se întâmplă în rețea, omul ăla este ucis, dar până este ucis este schingiuit la propriu”.

Nu este, nici pe departe, o poveste izolată. Reprezentanţii Comisiei Europene atrag atenţia asupra faptului că majoritatea cetăţenilor din Uniunea Europeană exploataţi pe continent sunt români. Anglia și Italia sunt țările preferate de proxeneți.

„Am asistat, de asemenea, la o tendinţă de a sugera că traficul de persoane este doar un fenomen legat de migraţie. Acest lucru nu este adevărat. De fapt, jumătate dintre victimele din Uniunea Europeană sunt cetăţeni ai UE, cu regret o spun, multe dintre ele fiind cetăţeni români. În perioada 2015-2016, am avut doar 18 condamnări la nivelul UE cu privire la utilizarea serviciilor care fac obiectul traficului de persoane, și anume pedepsirea exploatatorului. Doar 18”, a declarat Myria Vassiliadou, coordonatorul european antitrafic.

Ce poate fi făcut pentru a împiedica traficul de persoane?

Oficialii de la Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) spun că trebuie schimbat modul de abordare a celor care plătesc pentru servicii sexuale.

„Este adevărat că este un număr mare de victime ale traficului de persoane originare din România. Din România nu pleacă victime ale traficului, pleacă persoane vulnerabile care sunt expoatate în țările de destinație. Acest lucru reclamă cu insistență o modificare a modului in care traficul de persoane e abordat la nivel internaţional. O creştere a preocupării faţă de clienţi, o educare a publicului, astfel încât să conștientizeze că simplul fapt de a plăti pentru anumite servicii sexuale nu le dă dreptul să exploateze victima respectivă. Mai ales că sunt unii dintre ei care ştiu că acele fete care practică prostituția o fac împotriva voinţei lor”, spune comisar-șef Maximilian Nicolae, șeful ANITP.

Resursele pentru repatrierea victimelor în ţara de origine diferă mult, de la un stat la altul.

„La nivel internațional, alte state pun la dispoziție resurse atât pentru repatrierea victimelor din țara de destinație către țara de origine și se asigură atât de transferul victimelor, cât și de reintegrarea acestora în comunitatea de origine. Să nu limităm traficul de persoane la cifre, dar în ultimii 16 ani, pe teritoriul UE au fost identificate aproximativ 30.000 de persoane care provin din UE, dar și din afara UE, victime ale traficului de persoane. În același timp, tot aproximativ 30.000 de cetățeni europeni s-au aflat într-o situație de trafic în afara spațiului european”, arată Mircea Mocanu, de la Organizația Internațională pentru Migranți.

De cele mai multe ori, motivele pentru care româncele ajung să fie exploatate sexual sunt sărăcia, lipsa locurilor de muncă şi educaţia precară, care nu depășește, în majoritatea cazurilor, 8 clase.

