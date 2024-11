Sindicaliștii din Energie anunță proteste. Noua lege a pensiilor pune în pericol angajații din domeniul nuclear, acuză ei

Federaţia Sindicatelor Energetica, afiliată la Blocul Naţional Sindical a anunțat un protest în faţa Ministerului Muncii, pe 20 noiembrie, motivul fiind noua lege a pensiilor care, spune sindicatul, pune în pericol lucrătorii din domeniul nuclear integrat, şi, anume cei care activează în domeniul pulberii dioxidului de uraniu, respectiv fabrica Feldioara şi cei care activează în fabrica de comubustibil nuclear Mioveni.

„Federaţia Sindicatelor Energetica, afiliată la Blocul Naţional Sindical, informează că, în data 20 noiembrie 2024, începând cu ora 11.00, va organiza un protest în faţa Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Tema protestului este reprezentată de noua lege a pensiilor, care a fost deja aprobată de Guvern şi adoptată de Parlament, intrând în vigoare de la data de 1 septembrie 2024”, spune Federaţia Sindicatelor Energetica, scrie News.ro.



Federaţia Sindicatelor Energetica consideră că această nouă lege a pensiilor pune în pericol lucrătorii din domeniul nuclear integrat şi, anume: cei care activează în domeniul pulberii dioxidului de uraniu, respectiv fabrica Feldioara şi cei care activează în fabrica de comubustibil nuclear Mioveni.



„Astfel, noua lege măreşte stagiul de cotizare pentru aceştia şi impune şi un prag de vârstă de minim 45 de ani pentru pensionare”, mai arată comunicatul de presă.



Federaţia solicită mentinerea stagiului de cotizare si a conditiilor de pensionare pentru Zona I si II de expunere la radiații reglementat în legislatia anterioara - astfel cum au fost recunoscute acestea dintotdeauna în legislatia romaneasca, de la recunoaşterea lor initiala in 1990 si până la intrarea in vigoare la noii legi a pensiilor.



Potrivit sindicatului, actuala lege a pensiilor a adăugat nu mai puțin de 7 ani pentru zona I de radiații și 10 ani pentru zona II pentru că acești lucrători să poată beneficia de dreptul la recunoșterea condițiilor nocive de muncă (ducând vechimea în zonele de readiatii la 22 ani în zona I si 25 de ani în zona II). În plus, ca o conditie suplimentară, a stabilit un prag minim de varsta, indiferent de indeplinirea conditiei de vechime, pentru a putea beneficia de dreptul la pensie.



Federaţia Sindicatelor Energetica cere şi recunoasterea pentru cei care au lucrat in conditii speciale si deosebite a stagiilor de cotizare din vechea lege a pensiilor, arătând că actuala lege a pensiilo nu mai recunoaste stagiile complete de cotizare de care au beneficiat toti cei pensionati anterior datei de 1 septembrie 2024, ducand la discriminari, inechitati si diferente majore la cuantumul pensiei pentru lucratorii care au lucrat in conditii siminare (aceeasi vechime si aceleasi conditii de munca).



Federaţia Sindicatelor Energetica îi aşteaptă în faţa Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pe toţi cei nemulţumiţi de noua lege a pensiilor! Împreună facem schimbarea, mai spune sursa menționată.

Acești sindicaliști au mai protestat în fața Guvernului, la jumătatea lunii mai, printre nemulțumiri fiind și atunci noua lege a pensiilor.

