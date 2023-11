Sistemul de Garanție-Returnare - un proces simplu pentru consumator, bazat pe o platformă IT complexă, dezvoltată în timp record

Din 30 noiembrie intră în vigoare Sistemul de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect național de economie circulară, administrat de RetuRO. Probabil că ați auzit de el deja, într-o formă sau alta, ca fiind sistemul prin care consumatorii plătesc o garanție pentru băuturile cumpărate, urmând ca atunci când returnează ambalajele să primească înapoi cei 0,50 RON achitați. Nimic mai simplu. În spatele acestei inițiative se află, însă, un sistem IT de o complexitate unică în România.

0,50 de bani garanție, pe care îi primești înapoi. Ca pentru căruciorul de la supermarket

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) poate fi comparat cu procesul de utilizare a cărucioarelor de cumpărături în supermarketuri. Așa cum știm deja, clientul împrumută căruciorul oferind o „garanție” de 50 de bani și, ulterior, după finalizarea cumpărăturilor, trebuie să-l returneze pentru a recupera garanția achitată. Exact la fel funcționează și SGR, doar că românii vor plăti garanția prin achiziția unei băuturi (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) direct de la comerciant.

Pentru ce fel de ambalaje se aplică acest sistem? Vorbim despre ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 litri inclusiv. După golirea ambalajului utilizatorul va trebui să-l aducă înapoi în orice magazin din România. În schimbul său va primi înapoi pe loc valoarea garanției, adică cei 50 de bani pentru fiecare sticlă, fără să fie nevoit să prezinte un bon fiscal și chiar dacă produsul respectiv nu a fost cumpărat din aceeași locație. În magazinele unde se preiau recipientele manual, clientul va primi garanția înapoi în numerar. În supermarketuri, unde se folosesc, de cele mai multe ori, echipamente automate pentru colectarea recipientelor, clientul va returna ambalajul la aparat (RVM) și va primi un voucher, care poate fi utilizat în magazin, la efectuarea cumpărăturilor sau se poate schimba la casă (sau la un punct special amenajat) pentru obținerea de numerar, în cazul în care consumatorul nu dorește să utilizeze voucherul de garanție doar în acel magazin.

Sistemul IT din spatele SGR, dezvoltat în timp record

RetuRO, compania care a fost desemnată drept administrator al Sistemului Garanție - Returnare în România, a reușit să dezvolte în timp record o platformă IT care să susțină 80.000 de operatori economicidintre care peste 63.000 s-au înregistrat deja. Rolul său este acela de a integra informațiile primite de la toți operatorii economici, dar și de a corela datele de identificare, pe cele referitoare la stocuri, returnare, colectare pentru aproape 7 miliarde de ambalaje. Întregul sistem a fost realizat în doar trei luni, cu toate că estimările inițiale arătau că ar putea dura până la un an și jumătate.

„Misiunea noastră este una foarte clară și puternică: să transformăm România într-o țară mai curată și verde; cu ajutorul SGR, cel mai mare proiect national de economie circulară, ne propunem să recuperam 7 miliarde de ambalaje și, implicit, să combatem poluarea mediului înconjurător. Cu acest obiectiv în gând, am reușit să depășim provocările întâmpinate pe parcursul dezvoltării sistemului IT, astfel încât la momentul lansării SGR în România să oferim operatorilor economici, parte din SGR, o platformă funcțională și ușor de utilizat. În prezent, sistemul IT se află într-o etapă avansată de dezvoltare și urmează să fie îmbunătățit în baza feedback-ul obținut din perioada post-lansării imediate a SGR, care va lua în considerare și nevoi specifice ale pieței și a utilizatorilor”, a declarat Cristan Mihai, director IT RetuRO.

Misiunea RetuRO de a asigura un sistem IT funcțional a fost încă de la început de o complexitate extraordinară, mai ales când vine vorba despre cerințele de integrare cu modulele existente, asigurarea unor protocoale solide de securitate a datelor și gestionarea aspectelor legate de planificarea resurselor companiei, care acoperă o gamă vastă de funcții, de la procesarea facturilor la elaborarea mecanismelor detaliate de raportare. Iar în contextul timpului foarte limitat pe care compania l-a avut la dispoziție, provocarea a fost una cu atât mai mare.

Astfel, lansarea inițială, la 30 noiembrie 2023, se va baza pe o versiune ce va include funcționalitățile esențiale. Apoi, începând din ianuarie 2024, RetuRO va începe dezvoltarea unei versiuni complete a sistemului IT, bazată și pe feedback-ul obținut din perioada imediat următoare lansării SGR și care va lua în considerare și nevoi specifice ale pieței și utilizatorilor. În acest moment, sistemul IT se află într-o etapă avansată de dezvoltare pentru a deveni robust și fiabil pe termen lung. Noutatea și natura revoluționară a acestui proiect fac dificilă anticiparea provocărilor ce pot apărea, în special pentru că este vorba despre corelarea de multiple elemente, în așa fel încât acestea să răspundă unor cerințe excepționale, fără precedent în țara noastră.

După această etapă de lansare, începând din luna decembrie, vor fi realizate teste riguroase pentru ajustarea oricăror eventuale erori de sistem apărute în timpul implementării, în așa fel încât sistemul să fie unul fiabil pe termen lung, stabil și, foarte important, complet securizat și fără vulnerabilități. Mai departe, din ianuarie, accentul se va muta pe facturare și raportare și pe sarcina dificilă de a conecta toți operatorii cu RetuRO, un proces care necesită o atenție sporită la fiecare detaliu.

România va deveni a doua cea mai mare țară europeană care va implementa SGR

Anul viitor, România va deveni a doua țară ca mărime din Europa (după Germania) care va implementa cu succes Sistemul de Garanție-Returnare. La nivel general, acesta este un model de economie circulară care a fost testat în multe țări europene până acum, în diferite perioade și cu diferite nuanțe, în funcție de specificul geografic, demografic sau comercial. De fapt, practica returnării sticlelor pentru băuturi a fost utilizată de pe la începutul anilor 1900, iar Sistemul de Garanție-Returnare a devenit îndeajuns de comun și răspândit, încât nu poate fi considerat specific unei anumite țări.

În zilele noastre, odată cu publicarea Planului de Acțiune pentru Economie Circulară a Comisiei Europene, interesul pentru Sistemul Garanție-Returnare a renăscut și a început să fie din nou implementat în mai multe state, care l-au văzut drept o soluție pentru reducerea gunoiului, stimularea educației civice și atingerea unor ținte mai mari a ratelor de reciclare a ambalajelor de băuturi.

Una dintre provocările majore este numărul de ambalaje care trebuie gestionate. În comparație cu Estonia, Lituania și Letonia, de exemplu, care au implementat deja SGR și care aveau între 1,3 și 2,8 miliarde de recipiente de gestionat, România estimează că va recicla 7 miliarde de recipiente. Acest lucru se traduce în eforturi mult mai complexe și în necesitatea unei platforme performante care să poată susține cu succes întregul demers. RetuRO a înțeles încă de la început această nevoie și, mai mult, s-a angajat să continue să aloce resurse și în viitor, pentru că, prin actul său constitutiv, aceasta şi-a asumat obligația de a reinvesti eventualul profit exclusiv în dezvoltarea sistemului.

Toți operatorii economici care comercializează băuturi în scop SGR trebuie să se înscrie în Sistemul de Garanție-Returnare până pe 30 noiembrie și să semneze contractul cu RetuRO, pentru că, în caz contrar, nu vor mai putea să-și desfășoare activitățile de vânzare a băuturilor în cadrul SGR.