Studenții la Filosofie, îndemnați să se angajeze la SRI. Prof. Daniel David: „Un semn de normalitate într-o societate democratică”

Un anunț care atrage atenția zilele acestea a fost postat pe pagina de Facebook a Facultății de Filosofie a Universității din București. Studenții instituției sunt anunțați că își pot începe o carieră în Serviciul Român de Informații. Pot candida „pentru încadrarea ca ofițeri operativi și ofițeri analiști”, ba chiar primesc și o adresă la care să își trimită CV-urile.

„Într-o societate democratică, serviciile trebuie văzute ca instituții democratice. Ele au funcția să ne protejeze și avem de lucrat împreună pentru a proteja democrația. Sigur că întotdeauna serviciile au mijloace specifice, dar, în același timp, au și mijloace transparente. Eu mă bucur când văd că mijloacele transparente devin tot mai cunoscute. Sigur că asta șochează populația, care are un alt stereotip față de servicii, dar eu cred că este un lucru bun. Nu noi criticam serviciile și instituțiile militare că și-au făcut instituții superioare proprii care n-au de fapt competență academică și că ar trebui să apeleze la marile universități când vor să facă doctorate, când vor să caute expertiză avansată? Uite că fac! Sigur că ne șochează în momentul ăsta, dar eu cred că este un semn de normalitate într-o societate democratică”, a comentat la Digi24 Daniel David, psiholog și rector la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Mulți au ridicat din sprâncene: ce legătură există între un student la Filosofie și un lucrător SRI? „Totdeauna poți să găsești aceste competențe. Mă gândesc la câteva lucruri: un absolvent de Filosofie cu siguranță are competențe în logică, teoria argumentării, spre exemplu, are o înțelegere culturală a lumii și a societății, nu văd de ce nu ar fi eligibil. Sigur că, probabil, dacă ar fi selectat, ar intra după aceea și într-o pregătire specifică, pentru ca această pregătire generală să se particularizeze pe funcția specifică pe care o are în serviciu. Dar eu cred că este un semn foarte bun și mă bucur că semnul acesta îl dă directorul actual al SRI-ului, care este și absolvent UBB și eu am încredere că știe ce face”, a spus rectorul Daniel David.

„Să știți că aceste mesaje nu s-au adresat doar celor de la Filosofie. S-au adresat celor din științele socio-umane în general, celor din zona tehnică, în funcție de nevoile serviciilor și sigur, este o oportunitate pe piață, pusă la vedere. Ori de câte ori transparența unui serviciu este acolo să ne bucure acest lucru. Doamne ferește să ajungem în vechea logică în care toate se fac prin 'mijloace specifice'!” - a conchis profesorul Daniel David.

