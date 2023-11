Tot mai mulți români divorțează. Care sunt principalele cauze pentru care cuplurile din țara noastră se destramă

Tot mai puțini români se căsătoresc și tot mai mulți divorțează. Acesta este rezumatul, pe scurt, al datelor înregistrate de Institutul Național de Statistică.

O primă scădere se vede de la o lună la alta. De exemplu, între luna august a acestui an și luna septembrie sunt cu peste 2.500 mai puține căsătorii. Dacă în august erau peste 17 mii, în septembrie au fost peste 14 mii.

Diferențe sunt însă și de la an la an. În luna septembrie a anului trecut față de luna septembrie a acestui an avem cu 200 de cupluri mai puțin care au ales să-și oficializeze relația.

Dacă nu trec pe la starea civilă pentru a se căsătorii, cuplurile mai trec pe la oficiali pentru a divorța. Sunt cu 200 de cupluri mai mult în luna septembrie decât în luna august pentru care dragostea s-a terminat.

Iar dacă ar fi să comparam septembrie 2023 cu septembrie 2022, avem mai mult cu peste 105 familii care au semnat finalul căsniciei.

Acest trend nu este doar al nostru. La nivel internațional se observă o scădere drastică a celor care decid să se căsătorească. În Statele Unite numărul căsătoriilor a scăzut cu 60% față de anii 70. În Europa, în 2021, 38% dintre adulți erau necăsătoriți, față de anii 60 când doar 29% erau în această situație.

Care sunt cauzele divorțurilor în România

Adulterul, gelozia şi violenţa fizică sunt cele mai răspândite cauze care duc la divorţ, urmate de consumul excesiv de alcool şi droguri, a declarat psihologul clinician Cristina Şoldan, potrivit news.ro.

Ea a precizat că societatea românească de după Revoluție se confruntă cu o scădere a încrederii populaţiei în căsătorie.

„Numărul mare al divorțurilor și lipsa unor politici publice de sprijin pentru familiile divorțate a determinat scăderea încrederii în instituția căsătoriei și, implicit, a seriozității implicării adulților în familii. În condițiile în care celula de bază a societății, familia, înregistrează un declin, forța societății în ansamblul ei slăbește, fiind promovat din ce în ce mai mult individualismul”, a afirmat Cristina Şoldan.

Potrivit acesteia, pe termen lung, se poate previziona că vor fi mai multe relații adulte instabile sau de calitate scăzută, care pot conduce la creșterea numărului de divorțuri în viitor.

Ea a mai atras atenţia că este important să fie identificaţi factorii care conduc la propriul eşec în cuplu, dar şi pe cei care consolidează cuplul.

Editor : I.C