Tot mai mulți tineri optează pentru reconversia profesională. Povestea lui Mihai, care a renunțat la cariera în poliție pentru IT

Tinerii sunt mult mai tentați ca înainte de pandemie să își schimbe jobul. Studiile arată că cel puțin jumătate dintre români vor să își schimbe locul de muncă sau chiar să lucreze în alt domeniu. Numai că doar tinerii au curajul să învețe o nouă meserie, pentru care nu s-au pregătit în anii de școală.

Mihai are 28 de ani și acum lucrează în IT. Până să ajungă aici a încercat și alte joburi.

Mihai Nilcă - software developer: Am ales cariera de poliție, astfel am dat la academie, am intrat acolo, 3 ani am studiat la academie, ulterior am fost repartizat, unde am lucrat ca ofițer de penitenciare la Penitenciarul Timișoara.

În ciuda faptului că ocupa o funcție de conducere, Mihai a vrut o schimbare.

Mihai Nilcă: După 5 ani petrecuți în sistem am simțit efectiv că am atins un anumit punct de plafonare, am văzut tot ce aș fi putut să fac acolo, am lucrat și la program de 8 ore, dar și pe ture zi-noapte, am văzut fața reală a sistemului și mi-am dat seama că nu am unde să mai cresc mai mult de atât.

Ca Mihai gândesc mulți dintre tinerii de azi. Potrivit unui sondaj BestJobs, 53% dintre angajații generației Z, respectiv 45% dintre cei ai generației Y ar opta, în orice moment, pentru un salariu mai mare în detrimentul timpului liber.

-Salariul minim pe economie nu e destul, cam în jur de 3.000 - 4.000.

-Net măcar 3.500, nu? Dacă până acum era nici 2.000.

-În jur de 3.500, cam așa, ca să aibă și să pună deoparte și o vacanță o dată la câteva luni.

-Cam atât ar fi de ajuns?

-Cam așa și dacă nu are rată. Că dacă are rată, cam la 4000.

Nu doar banii contează pentru generația Z. Aceștia ar accepta și un salariu ceva mai mic, cu condiția ca mediul de lucru și colegii să fie pe placul lor.

