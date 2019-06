Trolii ruși se implică în cazul Sorina: prima dovadă. Cu ce scop?

Nu știu dacă știați, dar Sorina are grupa de sânge Bombay. De unde am aflat? De la această postare (ștearsă acum, dar distribuită în delir de diverși cetățeni pe grupuri și prin comentarii).

Ce legătură are grupa de sânge cu povestea de la Baia?

Are. Grupa de sânge și transplantul de organe sunt elementele explozive, adăugate în mix-ul de social media pentru ca mămăligă să sară în aer. E un apel la spaimele noastre cele mai adânci. Sânge. Furt de organe. Teroare.

Sunt false, firește, dar lumea le crede, căci stomacul se strânge mai repede decât se îndoiește creierul.

Le crede pentru că sunt create special, de oameni care știu tainele sufletului uman: cum să-l scoți din amorțire, cum să-l sperii și cum să-l faci să dea mai departe.

Aceste povești nu sunt inventate de amatori din Baia de Aramă - chiar dacă de acolo a pornit ideea cu transplantul. Sunt construite de profesioniști din altă parte, care nu binele fetiței îl au în cap, ci răul poporului român, care trebuie să-și consume energiile în lupte interne.

Cel mai recent exemplu - apărut în dimineață asta și construit ca să genereze isterie în masă - este vestea (falsă) că fetița a murit deja la New York!

Nu poți citi știrea dacă nu îi dai mai întâi share pe facebook: un mecanism de viralizare rapid și care face apel la emoții, nu la creier:

Stirea fake e in mod evident tradusa prost in limba romana, probabil cu google translate: "Vești rele din New York , fetiţa luată cu mascaţi din casa asistenţilor maternali a decedat astăzi întrun accindet rutier produs în apropiere de orașul New York, mașina tatăl-ui său adoptiv a derapat din cauza ploii pe contrasens și a fost lovită de un TIR. Tatăl ei adoptiv este în stare gravă iar Sorina a decedat pe loc din cauza impactului puternic."

Site-ul are și un disclamer original:

Dar al cui este acest site, register-expert-news-24h.info? Am dat o căutare repede cu un tool online și iată ce am găsit:

Nu știm exact al cui e. Știm că a fost înregistrat la Moscova, anul trecut. Identitatea persoanei e secretă, din rațiuni de protecție…))) Nah, sigur e un rus de bine care vrea să facă un serviciu românilor, nu?

Mizeriile astea asta sunt distribuite în rețea, de oameni care aruncă piatra pe grupuri închise și de idioți utili care fac gratis muncă de diseminare. Pentru că și lor le e frică de ceva nedeslușit, din aer, care se leagă într-o mega-conspirație. Și dacă nu ne mișcăm repede, o să rămânem și noi fără organe:

Postarea asta vine de pe un cont care are în denumire originală “iconari ortodocși”, care a și fost ștearsă între timp.

Domnul Ilie era speriat în ianuarie de gripă aviară, pe care o vedea pulverizată în aer din avioane. Probabil tot de marxiști.

Genul asta de comentariu e câtă frunză și iarbă pe net. Și vine de multe ori de la același gen de oameni care acum un an dădeau share la arma meteorologică HAARP și se indignau că Occidentul plănuiește distrugerea brânzei românești, că să-i facă loc celei olandeze.

Ce simți după ce citești așa ceva?

Păi urăști. Îți urăști statul. Începi să vezi conspirații. Da, aceleași conspirații care i-au trimis la pușcărie pe liderii politici corupți ai acestei țări. Și care sunt acum asociați idilic cu imaginea unei fetițe tărâțe de procuror. Ea e nevinovată, deci și ei sunt!

Gășiți detalii pe Sputnik în legătură cu asta, căci campania e în curs.

Nu e singură implicare politică în caz.

Dar cea mai tristă reacție la toată povestea asta e sumarizata foarte bine de o postare. După ce 122 de familii au refuzat-o, un om de bună credință altfel, se întreabă de ce au luat-o ăștia:

Chiar așa: ai copilul tău, de ce să mai adopți? Mai ales un copil pe care nu-l vrea nimeni?

Și abia aici e drama a milioane de oameni. Nu c-au dat share la grupa de sânge Bombay. Nu că se lasă păcăliți de trolii ruși. Ci că n-au putut găsi în sufletul lor nicio justificare pentru o fapta bună. Că n-au putut crede cu niciun chip că doi români ajunși în America s-ar lega la cap cu fetiță roma din Baia de Aramă, doar din dragoste de oameni.

N-ai cum. Sigur e pentru organe.

Pentru rinichi. Plămâni. Cornee.

Pentru creier nu. Se poate trăi și fără, după cum arată toată această poveste.