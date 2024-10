Ultima mineriță în viață a împlinit, vineri, 100 de ani. Doamna Ana Brio a făcut parte din ultima generație de femei care au lucrat în subteran. Copiii ei spun că a muncit toată viața și că a fost un adevărat exemplu de urmat. "Nu regret nimic", spune femeia la ceas aniversar.

"La mulți ani, mulți ani trăiască, cine să trăiască, la mulți ani, Ana să trăiască. Suflă, tare! Gata!"

100 de ani de povești prin ochii unei femei care a văzut subteranul. Este vorba despre Ana Brio, care a făcut parte din ultima generație de femei care a lucrat în minerie. Acum își vede tinerețea prin poze, alături de familie și prieteni și își amintește de cele mai grele momente de când lucra.

"În mină, în subteran, am fost acolo la crater, am și rămas acolo când s-a surpat. Eu am avut noroc, că m-am dus cutia de sanitare atunci", povestește Ana Brio.

Moașa, așa cum o strigă vecinii, spune că munca a ținut-o în viață atâția ani.

"Am muncit in viata mea si in Ungaria, si in Romania, si unde am putut. Nu regret nimic, numai la Tatăl mă rog, să mă ierte", spune femeia cu lacrimi în ochi.

Copilul său în vârstă 78 de ani are acum grijă de ea. Pentru el va rămâne un exemplu de femeie, de mamă.

"O eroină, extraordinară! Iarna s-a dus la Târgu Jiu să cumpere carne de porc pentru că trebuiau să mănânce și copiii ei carne de porc, copiii ei. Și s-a dus, singură cu căruța, și am avut și noi carne pe masă ca ceilalți copilași", își amintește, cu nostalgie, fiul ei.

