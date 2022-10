Un elev de clasa a VI-a a fost arestat pentru tentativă de omor după ce a lovit o femeie cu un ciocan în cap

Un elev de clasa a VI-a din comuna ieșeană Probota a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a lovit cu ciocanul în cap o femeie, informează Bună Ziua Iași. Tânărul are 16 ani și, în ciuda vârstei, ar trebui să fie în clasa a VI-a, dar a abandonat școala.

Potrivit presei locale, tânărul a lovit-o în cap cu un ciocan pe bunica iubitei lui după o ceartă. Fapta s-ar fi produs în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Inițial, adolescentul a fost reținut de polițiști, apoi prezentat în fața judecătorilor.

Samir Alexandru Paraschiv, în vârstă de 16 ani, este acuzat de tentativă de omor.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi și dispune arestarea preventivă a inculpatului PARASCHIV SAMIR-ALEXANDRU, cercetat în dosarul nr. 819/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru comiterea infracțiunii de tentativă la omor, pe o durată de 30 de zile, de la 21.10.2022 până la data de 19.11.2022, inclusiv”, au decis judecătorii ieșeni.

Presa locală scrie că în comuna din care provine tânărul ar fi cunoscut pentru scandaluri.

