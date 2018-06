Un tânăr ar fi adoptat pisici ca să le omoare în chinuri

La Timișoara, un tânăr de 22 de ani este anchetat pentru ceea ce pare a fi un plan cu adevărat diabolic. Ar fi adoptat pisici doar ca să le ucidă în chinuri. Acuzat de o asociație de protecție a animalelor, băiatul vorbeşte despre nişte accidente nefericite. Activiştii au dus anchetatorilor dovezi că animalele au fost schingiuite.

Sara, voluntară la o asociație pentru protecția animalelor, a fost căutată pe Facebook de un tânăr care i-a spus că vrea să adopte două pisici. Ca să fie sigură că mâţele ajung pe mâini bune, activista a mers în vizită la viitorul stăpân al acestora şi totul părea în regulă. După un timp, când a încercat să ia legătura cu el să vadă ce fac pisicile, băiatul nu a mai răspuns. S-a dus direct la el la uşă şi a descoperit grozăvia.

„O pisică de-a mea pe care am dat-o în adopție am găsit-o letargică întinsă pe parchet cu membru anterior drept rupt, iar pe a doua nu am găsit-o. A recunoscut că a murit. Am dus-o la cabinetul veterinar unde i s-a făcut necropsia s-a constatat o hemoragie internă masivă”, afirmă Sara Maki, voluntar.

Motanul supravieţuitor a fost dus la veterinar, unde medicul şi-a dat seama că suferea cumplit din cauza unei fracturi.

„Nu se mișca, nu era prezent, i-am pus branulă a început să respire mai bine”, afirmă Mădălina Roșoiu, medic veterinar.

Membrii Asociației de Protecție a animalelor au anunţat imediat autorităţile.

„Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr de 22 de ani ar fi omorât cu intenție un număr de două pisici. În cauză a fost întocmit dosar penar”, declară Ionuț Sîrbu, purtător de cuvânt, IPJ Timiș.

Dacă va fi găsit vinovat tânărul riscă până la un an de închisoare sau amendă.