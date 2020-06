VIDEO | Bucureștiul, capitală europeană: 121 de străzi nu au văzut asfalt niciodată. Sunt din pământ și piatră

Bucureștiul european, orașul vizitat anul trecut de peste două milioane de străini, are 121 de străzi din pământ și piatră! Cele mai multe străzi neasfaltate sunt în administrarea celei mai bogate primării din țară: Sectorul 1. Topul este urmat de Sectorul 5, cu 31 de străzi cu aspect de ev mediu și Sectorul 3 cu 25 de artere cu aspect rural.

Bărbat: Această stradă, deja, pentru cei care locuiesc, printre care și eu, este de patrimoniu! De atâta timp este în această stare, încât va fi trecută în Guinness Book. Sectorul 1, București, metropolă! Niet canalizare, niet gaze, niet apă!

Strada fără nicio urmă de confort e... Mimozei. Cartierul Bucureștii Noi, Sector 1. Pe alocuri, peste pământ... autoritățile locale i-au bătătorit pietriș și resturi de asfalt vechi.

Bărbat: Niciodată n-a fost asfaltată. Are canalizare pe ea, nefolosită. Are pe aici, pe undeva. Apă n-are că... nu are apă!

Bărbat: Pământ bătut! Zgură d-asta! Nu e beton. Ce-o fi rămas de la asfalt. Asta e ruptura aia.

Reporter: Resturi de asfalt!

Bărbat: Da, da!

Reporter: Dar din ce cauză nu asfaltează?

Bărbat: Eu știu care-i politica la ăștia?

Lângă Mimozei e... Păunilor. Ceva mai îngustă, cu case mai puține, dar... tot o stradă uitată este.

Femeie: Ce putem să facem noi, dacă... ? Plătim impozit destul de mult... Nu ne convine, dar ce să facem?

Femeie: Să ne facă și nouă condiții, cum are toată lumea. Plătim impozite de Sectorul 1. Am îmbătrânit și noi. Nu e canal la noi, canalizare nu e.

De la primării, deocamdată vin promisiuni

Confortul este zero și pe strada Ghidigeni, în Sectorul 5.

Aerul miroase a apă stătută. Din zona caselor, până după blocurile noi, urmele ultimei se văd în gropile care brăzdează limba de pământ. În bucata asta de București n-a fost asfalt niciodată...

Femeie: Pe Dantelei au lucrat și aici nu! Și noi am rămas de izbeliște.

În sectoarele 1, 3, 5 și 6 sunt 121 de străzi din pământ și piatră. La solicitarea Digi24, administrația Sectorului 1 anunță că cele 53 de străzi neasfaltate sunt în faza de licitație și urmează să fie reabilitate până la sfârșitul anului. Primăria Sectorului 3 susține că anul acesta a asfaltat 23 de străzi, iar până la finalul lunii septembrie le va moderniza și pe ultimele 25. Oficialii primăriilor sectoarelor 2 și 4 au precizat că nu mai administrează nicio stradă neasfaltată.

