Bani aruncați pe cămine culturale într-o localitate din Gorj. Deși există deja trei, care stau mai mult nefolosite, autoritățile locale au decis să mai construiască încă unul. Investiția în noul cămin lângă care va fi construită și o bibliotecă se ridică la aproximativ 5 milioane de lei.

Logrești, județul Gorj. O comună care numără 6 sate și 3 cămine culturale. Aflat la primul mandat, primarul vrea să pună pe picioare un al patrulea cămin cultural. În comună sunt puțin peste 2.000 de locuitori, așa că mergem să-i întrebăm pe oameni cât de des sunt folosite aceste clădiri.

- Pe timpul când eram și eu tânăr, aici se făcea bal, veneau lăutarii.

- În ultimii 10 ani?

- În ultimii 10 ani nu s-a mai făcut nimic. Pentru ce să mai facă? Tineret nu mai e, nu mai vine.

-O dată pe an, Revelionul. E bun, dar ce folos are? Ca terenurile de fotbal, parcurile la țară.

- Când se duc oamenii la căminul cultural?

- Când se îmbată.

- De câte ori pe an se deschid căminele culturale pentru oameni?

Ion Marius Radu - viceprimarul comunei Logrești: Se deschid, cred că, de 2 ,3 ori pe an.

- Va fi făcută aici o investiție de aproape 5 milioane de lei pentru a fi folosită de 3 ori pe an?

- Asta este.

Unul dintre cele 3 cămine culturale din comuna Logrești, județul Gorj, a devenit o ruină.

Adela Țană - primarul comunei Logrești: Sunt într-o stare de degradare.

- De ce nu le renovați?

- Haideți să vedem. Ne îmbrăcăm cu o haină nouă, cu temelie, cu... Știți, de jos sau investim în ceva. Nu se merită să investim într-o cladire veche, când avem posibilitatea să facem una nouă.

Investiția se ridică la 5 milioane de lei, iar pe lângă căminul cultural, va fi construită și o bibliotecă, care să deservească cei 80 de elevi. Doar că în comună mai există o bibliotecă. Găsim clădirea cu ușa deschisă. Praful s-a așezat peste cărțile vechi, iar pe biroul bibliotecarului tronează acum pânzele de păianjen.

- Bibliotecara a plecat în Italia.

- Păi, și ușa stă așa deschisă?

- Eu știu ce fac ei pe aici?

- Avem bibliotecă.

- Păi, vă mai fac una.

- Două?! Și e închisă și asta de o avem.

Adela Țană - primarul comunei Logrești: Mai sunt și prin instituții pânză de păianjen, zic eu.

În comună, încă sunt străzi care nu au văzut niciodată asfaltul, iar rețeaua de canalizare nu a ajuns la toate gospodăriile.

Adela Țană - primarul comunei Logrești: Nu am în ce să investesc, credeți-mă!

Un localnic îi sare în ajutor.

-Să ne bage și nouă gaze.

România nu are o centralizare clară a căminelor culturale. Ultima numărătoare s-a făcut în urma cu 30 de ani, iar atunci erau aproape 7 mii în toată țara. Între timp, an de an, statul pompează bani în aceste clădiri care ajung ruină sau nu sunt folosite niciodată.

