Primar amendat de Prefectură cu 5.000 de lei, pentru că nu a montat turnicheți la un obiectiv turistic

Un primar din Gorj a fost amendat de Prefectură cu 5.000 de lei, pentru că nu ar fi respectat o hotărâre de Consiliu Local, veche de mai mulți ani. Este vorba despre montarea unui sistem de acces cu turnicheți și a unui sistem de vânzare a biletelor la Peșterea Muierilor din Baia de Fier, scrie Agerpres. În replică, edilul amendat spune că a depus deja un proiect la ADR în acest sens.

Hotărârea de Consiliu Local prevedea montarea, la Peştera Muierilor din Baia de Fier, a unui sistem de acces cu turnicheţi şi a unuia de vânzare a biletelor.

"Este vorba de punerea în aplicare a unei hotărâri de Consiliu Local veche de foarte mulţi ani, cu foarte multe petiţii din partea consilierilor şi a cetăţenilor, e vorba de instalarea unui sistem de control acces pe turnicheţi şi sistem de vânzare a biletelor la Peştera Muierilor din Baia de Fier, unde am foarte multe petiţii şi observaţii că acolo nu se respectă legea şi nu toţi banii încasaţi sunt declaraţi, nu toţi vizitatorii plătesc bilete. Nepunerea în aplicare a acestei hotărâri de CL genera o stare de suspiciune din partea cetăţenilor şi a consilierilor în ceea ce priveşte conducerea primăriei", a declarat Iulian Popescu, prefectul județului Gorj.

Drept urmare, Prefectura Gorj a decis ca edilul din Baia de Fier să fie amendat cu 5.000 de lei, urmând ca valoarea să scadă dacă amenda e achitată în scurt timp.

Contactat de jurnaliștii de la Agerpres, primarul comunei Baia de Fier, Dumitru Turbăceanu s-a arătat surprins de amenda primită.

"Nu m-a anunţat nimeni despre aşa ceva. (...) Probabil o să primesc o înştiinţare, un proces verbal ceva, pentru ce am fost amendat. Într-adevăr, acolo am depus un proiect la ADR care avea inclusiv acest sistem şi astfel nu mai cheltuiam bani din bugetul local, plus de asta o perioadă nu era cadastrat acolo, sunt mai multe aspecte. Asta e, dacă domnul prefect a hotărât asta, ce să zic. (...) Banii la peşteră se încasează legal, se taie bilete, au fost destui în control acolo şi nu a fost nicio problemă. Mă gândesc că dacă s-ar sustrage bani nu s-ar încasa 9-10 miliarde (900.000 - 1.000.000 de lei n.red.) pe an. Am încasat şi peste 10 miliarde, când a fost pandemia şi nu au plecat românii în străinătate", a spus Turbăceanu pentru sursa citată.

