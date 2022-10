VIDEO. Cum a reușit o comună din Vaslui, cu 4.000 de locuitori, să se transforme într-o adevărată atracție turistică

Drumuri asfaltate, apă curentă, canalizare, școli moderne, piscină și parcuri noi. Nu vorbim de vreun mare oraș din țară, ci despre o comună din Vaslui. Pădureni s-a schimbat radical în ultimii ani datorită fondurilor europene. Au fost atrase finanțări de peste 10 milioane de euro. Drept urmare, o treime din bugetul local provine din turism.

Localnică: Apă curentă, canalizare, drumurile asfaltate, nu mai spun de toate instituțiile care-s foarte bine întreținute, renovate.

Localnic: Cam toate ce s-au făcut sunt toate în favoarea comunei.

Localnic: Mult cu bani europeni, proiecte europene.

Pădureni, județul Vaslui. O comună cu aproximativ 4.000 de locuitori care, datorită investițiilor, a reușit să se transforme în ultimii ani într-o adevărată atracție turistică. În centrul comunei ne întâmpină o piscină, mândria localnicilor.

Piscina din Pădureni are o capacitate de aproximativ 700 de locuri. Este una dintre cele mai mari și mai moderne dintr-un sat românesc. Vin aici inclusiv turiști de la oraș în perioada verii. Aduce anual un profit de peste 100.000 de lei. De altfel, aceasta a fost investiția inițială atunci când a fost construită.

Temistocle Diaconu - primarul comunei Pădureni: La venituri, peste o treime din bugetul local l-am simțit din această activitate și ne bucură foarte mult să putem vorbi la Pădureni de turism rural.

În comună sunt 17 hectare de spații verzi, special amenajate pentru petrecerea timpului liber.

Cu două milioane de lei a fost construt un sat de vacanță, are spații de cazare și o sală de conferințe. Sunt 9 vile, chiar în centrul comunei, cu o capacitate de 36 de locuri.

Până la turism, însă, prioritatea a fost asigurarea unor condiții cât mai bune de trai. Daniel Popa a lăsat traiul de la oraș pentru Pădureni. A deschis și o mică afacere acolo, în domeniul viticultorii.

Daniel Popa - localnic: Eu am stat la oraș și de când am venit m-am ocupat cu via și toate-s la același nivel. Eu am venit că mi-a plăcut, de asta, că mi-a plăcut viața la țară. Acum cu modernizări e și mai bine.

Anul acesta a fost inaugurat în Padureni și căminul cultural. E o investiție cu fonduri europene, aproximativ jumătate de milion de euro. Sala are o capacitate de 145 de locuri și sunt perioade în care aici sunt programate săptămânal spectacole.

Inclusiv costumele populare ale celor care fac parte din ansamblul folcloric s-au cumpărat tot din fonduri europene, aproape 175.000 de lei.

