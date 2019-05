VIDEO - Scandal într-o primărie unde principala activitate ar fi gătitul. Scenele surprinse de un localnic

Scandal într-o primărie din Gorj unde principala activitate ar fi gătitul. Primarul şi apropiaţii săi mănâncă, zi de zi, într-o încăpere a instituţiei publice. Iar de gătit se ocupă, pe rând, în timpul programului, mai multe angajate ale primăriei. După ce un astfel de ospăţ a fost filmat de un localnic, edilul a susţinut că este un eveniment rar, care are loc doar în zile de sărbătoare.

Localnic: Bună ziua!

Angajată: Bună ziua!

Localnic: Şi poftă bună! Ce avem aici, tocan astăzi la masă. Aici se trăieşte ca la... Uitaţi aici, da?

Primar: Te rog să ieşi!

Localnic: De ce să ies afară?

Primar: De-aia! Ieşi afară!

Imaginile au fost surprinse, zilele trecute, de un localnic chiar în curtea primăriei din Bumbeşti-Piţic. La masă erau aşezaţi, în frunte cu primarul, câţiva dintre cei 23 de angajaţi ai instituţiei.

Claudiu Golu - localnicul care a filmat: Jurista punea tocan în farfurii şi punea pe masă, acolo unde era domnul primar, femeia de serviciu, nişte băieţi de la Agricultură şi serveau. Aveau mămăligă, brânză.

Primarul nu crede că s-a făcut ceva greşit. Susţine că mâncarea nu a fost gătită în instituţie. Ar fi fost adusă de la o petrecere şi doar încălzită în curtea primăriei.

Michy Nioaţă - primarul localităţii Bumbeşti-Piţic: Ce să găteşti în pauza de masă? Dacă într-adevăr e o sărbătoare, ceva onomastică, atunci da. Dar nu e adevărat. A fost o preîncălzire. Un tocan nu se face în 10 minute. Se face în 4 ore.

Diana Speretoiu - jurnalist Digi24: În spatele primăriei, încă se vede cenuşa în locul în care s-au pus pirostriile şi s-a gătit. Am vrut să vedem şi noi bucătăria improvizată de aici, de la primărie, însă atunci când am fost văzuţi, un angajat a încuiat uşa şi a plecat din primărie, cu tot cu chei.

De încăperea primăriei devenită cantină ştie tot satul, de ani de zile. La cratiţă ar trece, pe rând, angajaţii care au mai mult timp liber.

Irina Cojocaru - viceprimarul localităţii Bumbeşti-Piţic: Au făcut sarmale, au făcut piftii, au făcut salată de boeuf. Una înseamnă să mănânci la pauza de masă şi alta înseamnă să-ţi pregăteşti mâncarea în timpul programului.

Elena Daea - femeia de serviciu: Şi dacă am pus două ouă la tigaie sau dacă am făcut ceva sau dacă am cumpărat şi s-a mâncat acolo, ciorbă de burtă şi de toate, am gătit?!

Localnic: Ştiam ce se întâmplă acolo. Aia nu este o primărie. Este o cantină. Nu mi se pare normal!

Câţiva localnici, supăraţi că bate vântul prin primărie la orele prânzului, au anunţat că vor sesiza situaţia prefectului.

Etichete:

,

,