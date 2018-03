Voluntar la 70 de ani pentru copiii "uitaţi" în spital: "Am fost prima care am venit la curs"

Îngerii copiilor s-au adunat la Spitalul "Marie Curie". Nu este vorba doar de medici, ci și de voluntarii care vin și le oferă căldura unei familii. Au grijă de copiii cu cele mai grave probleme din țară. Sunt oameni cu vârste cuprinse între 17 și 89 de ani, care sunt sprijinul copiilor uitați de părinți. Medicii, voluntarii și inițiatorii proiectului au demarat de la începutul acestui an cel mai nebunesc program, așa cum îl numesc ei: niciun copil singur în spital.

La secția terapie intensivă nou născuți sunt în prezent 27 de copii. Pe 4 dintre ei îi vizitează părinții foarte rar sau deloc. Daria are 3 luni și de când a apărut pe lume nu a vizitat o nimeni.

Maria Magaz are 69 de ani şi am găsit-o în salonul Dariei. A făcut-o să zâmbească după mult timp. S-a născut cu o malformaţie la inimă şi de curând a suferit o intervenţie chirurgicală la Milano.

Maria Magaz – voluntar: „Când am auzit că este vorba de copii am fost prima care am venit la curs ... astăzi am venit a doua oară săptămâna asta”.

Matilda Zigler este un alt voluntar. Are 71 de ani şi îi consideră pe copiii din secţie nepoţii ei. Ea are grijă de zâmbetul lui Andrei şi ii oferă puţin din căldura unei familii.

Cătălin Cârstoveanu, medic neonatolog: „Absența acestei stimulări emoționale a demonstrat grave afecțiuni la nivelul sistemului ... cu repercusiuni majore în viață pentru acești copii”.

Programul de voluntariat presupune cursuri care durează două zile, pentru a şti cum să le ofere copiilor ajutor.

Alexandra Istrate, medic rezident pediatru: „Munca cu ei este grea și e destul de solicitantă. Acolo unde părinții nu pot fi prezenți, voluntarii petrec timp cu acești copii, de la administrarea alimentației până la atingere, conversație cu ei”

Proiectul a fost gândit de medicul Cârstoveanu şi Asociaţia Inima Copiilor. Scopul este ca toţii copiii uitaţi de părinţi în spitale să simtă căldura unei familii.

Adelina Toncean, de la Asociația Inima Copiilor: „În medie, un copil suportă opt proceduri dureroase pe zi. Sunt înțepați, sunt aspirați, li se schimbă pansamente. Spun mereu că în ziua în care o să intru în secție și o să fie toți copiii în brațe la cineva, înseamnă că am făcut ce trebuie. E un privilegiu să fii aici. În Europa încă este un lucru nebunesc, fiecare copil în boxa lui”.

Astfel de program de voluntariat sunt la început, chiar şi în ţările mai dezvoltate. David Deutchman este cunoscut în Atlanta, Statele Unite, drept bunicul de la terapie intensivă.