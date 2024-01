Fostul polițist care și-a amenințat vecina este anchetat sub control judiciar. După ce și-a petrecut noaptea în arestul poliției, iar azi a fost audiat mai bine de trei ore, magistrații au decis să-l plaseze sub control judiciar. La ieșire, fostul polițist le-a spus jurnaliștilor că pe parcursul celor nouă ore în care jandarmii încercau să-l scoată din casă, el dormea.

După aproape trei ore de audieri, magistrații au decis să îl plaseze pe fostul polițist sub control judiciar. Când a ieșit din clădirea Parchetului, a declarat că totul a fost o înscenare și că a dormit în cele nouă ore în care a fost căutat de polițiști. Bărbatul spune că avea o rețetă pentru somnifere și asta a făcut în tot acel timp în care polițiștii au încercat să vorbească cu el și să îl ducă la audieri.

Fost polițist: Sunt dependent de niște pastile de somn. Am și depus mărturie la dosar, rețeta eliberată de un doctor specialist și de dependența pe care o am de somn, așa se explică că nu am deschis.

Reporter: Deci dormeați.

Fost polițist: Exact. Toți oamenii mă iubesc acolo, decât o vecină care locuiește la parterul imobilului... Este o înscenare acolo. Branșamentul ei de apă trece pe la mine, noi am făcut sesizări cu ani în urmă să se schimbe. Fiind în proprietatea mea, branșamentul fiind format din contuar de apă si robineți, curge la mine. E normal să-l opresc și ei nu mai au apă în casă. Și atunci a făcut un scenariu.

Bărbatul susține că este nevinovat și că reținerea lui e „un abuz".

Fost polițist: Mare abuz din parte Poliției Române.

Reporter: V-ați certat cu vecinii? I-ați amenințat?

Fost polițist: Din 10 români șapte se amenință. Pentru asta trebuie să fiu în cătușe?

Reporter: Ați mai avut conflicte cu vecinii?

Fost polițist: Da, am două dosare.

Polițiștii de la Secția 18 au fost sesizați luni dimineață, la ora 5.55, de către o persoană cu privire la faptul că un bărbat ar fi distrus geamul de la intrarea în locuința unei femei, potrivit unui comunicat al Poliției. Polițiștii care au ajuns la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă și au făcut cercetarea la fața locului. Ulterior, Secția 18 Poliție a fost sesizată, din nou, cu privire la faptul că bărbatul ar fi amenințat victima cu acte de violență și s-ar fi închis în apartament, refuzând orice comunicare cu polițiștii care au revenit la adresă. Din cercetări, s-a stabilit că acesta ar mai fi amenințat-o pe femeie și în alte situații cu acte de violență. Astfel, la fața locului s-a deplasat echipa din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și o echipă de negociatori.

După nouă ore, bărbatul a fost scos din casă, urcat în duba poliției, dus la audieri și reținut.

