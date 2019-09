Sorin Grindeanu: Dacă Guvernul Dăncilă nu transpune memorandumul pe 5G cu SUA în legislație, licitația va fi amânată

Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, a declarat miercuri la Cluj Napoca, în cadrul unei dezbateri despre tehnologia 5G, că a cerut oficial Guvernului Dăncilă să transpună în legislație memorandumul încheiat cu SUA pe tema 5G, însă nu a primit niciun răspuns. Dacă prevederile memorandumului nu vor fi adoptate de Guvern prin ordonanță de urgență, licitația pe 5 G nu va mai putea avea loc anul acesta și acest lucru va aduce un minus de 2 miliarde la bugetul național.

”Noi, cei care trebuie să organizăm această licitație, trebuie să furnizăm operatorilor toate informațiile necesare, să fie o licitație cât se poate de transparentă. Vorbim de companii mari care trebuie să își construiască bugetele, să vină cu oferte competitive. Datoria noastră e să le oferim toate informațiile. Acest memorandum trebuie transpus în legislație primară pentru că nu ține loc de lege. (...) Noi am terminat perioada de consultare publică, am primit observații din partea operatorilor, dar licitația propriu zisă pentru 5G este legată și de această componentă, acest memorandum. Dacă nu se va reuși s-ar putea să fim în situația de a amâna licitația pentru anul viitor”, a explicat președintele ANCOM.

Acesta a spus că a trimis adrese și la Administrația Prezidențială, în atenția CSAT, și la Guvern, solicitând adoptarea unor acte normative pentru implementarea acelui memorandum, dar nu a primit răspuns.

”O să revenim, o să mai facem un apel către instituții. Pe bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, mă refer la bugetul național, sunt prevăzute venituri de 2 miliarde de lei, dacă cei care trebuie să schimbe legislația conform memorandumului nu o fac, s-ar putea ca bugetul să fie văduvit de aceste 2 miliarde”, a spus fostul premier.

Guvernele SUA și României, prin ambasadorii Hans Klemm și George Maior, au semnat la Washington, la finalul lunii august, după întâlnirea dintre Donald Trump și Klaus Iohannis, un memorandum de înțelegere cu privire la dezvoltarea tehnologiei 5G.

În plină controversă privind implicarea Huawei în operațiuni de spionaj ale statului chinez, România și SUA se angajează prin acest memorandum ca la licitațiile privind 5G să aplice câteva filtre drastice. Potrivit textului memorandumului, ”evaluarea riguroasă a furnizorilor 5G” trebuie să includă următoarele elemente: ”1. Dacă furnizorul este, în lipsa pârghiilor juridice, sub controlul guvernului unui alt stat; 2. Dacă furnizorul are o structură a acționariatului transparentă; 3. Dacă furnizorul are o istorie de comportament corporatist etic și este supus unui regim juridic care impune practici corporative transparente”.

(Editor A.D.)