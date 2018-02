Soția șoferului drogat: Am plecat calmi de acasă. A văzut în geantă un ruj și atunci s-a panicat

Bărbatul care a provocat un accident violent, sâmbătă, pe Bulevardul Dacia din București s-ar fi panicat când a observat în geanta soției lui un ruj, a povestit Georgiana Carmen Bârligea. „A zis că i-am pus filaj, te omor!”, a povestit ea, luni, după ce a fost externată de la Spitalul Floreasca.

„Era o chestie între noi, de ceva timp, cu omorul. Nu l-am luat în serios, este bărbatul meu, îl iubesc, l-am iubit, nu mă așteptam la așa ceva, dar atunci, în ziua aceea, nu știu, lucrurile au luat-o razna”, a povestit Georgiana Carmen Bârligea.

Femeia a adăugat că nu poate spune ce cantitate de cocaină a prizat soțul său. „Am consumat și eu, da”, a mai spus ea.

„Nu s-a întâmplat practic nimic. Am plecat într-un calm, inexplicabil calm. Să ieșim la aer, să luăm o gură de aer, era soare, frumos. Am zis OK, eu calmă de fire, ca să nu-l zgândăr. Am ieșit din casă, toate bune și frumoase, în momentul în care a pornit mașina mi-a văzut deasupra în geantă un ruj și s-a panicat, a zis că i-am pus filaj... te omor! Atunci a început episodul”, a mai spus ea.

Georgiana Carmen Bârligea a mai spus că „devenise obișnuință” pentru soțul său să consume cocaină, dar că nu poate ști de unde a cumpărat drogul.

Întrebată dacă a mai fost violent, ea a răspuns că detaliul acesta este personal.

„Mi-a spus că mă omoară și că în ziua aia voi muri. A zis: vei muri azi sau murim amândoi”, a mai spus soția bărbatului care a produs accidentul de sâmbătă.

Totodată, ea nu a vrut să comenteze informația conform căreia soțul său avea permis fals de conducere car ar fi fals, eliberat de autoritățile din Liban.

În continuare, femeia a rememorat ce s-a întâmplat atunci: „Eu de la accident nu cred că am nimic, m-am băgat sub bord, loviturile le am de la bătaia când s-a oprit practic cu mașina. În mașină s-a întâmplat și în afara mașinii, ce ați văzut.”

Georgiana Carmen Bârligea a mai spus că a cerut ordin de protecție față de soțul său în seara de sâmbătă, că deocamdată nu poate să spună dacă îl va ierta și că „în momentul de față” îi este frică de soțul ei și de repercusiuni.

