Poreclit „Vrabia Spaţială", ROM-2 (Romania Orbital Mission) este un satelit de doar 250 de grame și este primul de acest fel construit în România. Formată din nouă elevi cu vârsta între 15 şi 18 ani, echipa RomSpace va călători la Glasgow pentru a integra micuţul lor satelit la facilităţile Alba Orbital, înainte de a fi trimis către SpaceX în pregătirea lansării din primul trimestru al anului 2023.

Compania Alba Orbital, liderul mondial în privinţa construcţiei şi intermedierii lansărilor de microsateliţi, a semnat un acord cu RomSpace, o iniţiativă a elevilor de la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti, pentru lansarea pe orbită a microsatelitului ROM-2, primul cubesat românesc, în cadrul misiunii "Alba Cluster 7" ce va fi lansată cu o rachetă SpaceX în primul trimestru al anului viitor, conform informaţiilor publicate pe site-ul albaorbital.com, relatează Agerpres.

ROM-2 (Romanian Orbital Mission) este un microsatelit cubic de buzunar, ce măsoară 5x5x5cm şi cântăreşte 250g. Poreclit "Vrabia Spaţială", acest mic satelit nu este mai mare decât un cub rubik şi este primul satelit de acest fel construit în România. Datorită costurilor lor reduse, astfel de microsateliţi deschid calea spre o democratizare a spaţiului cosmic, deschizând porţile pentru organizaţiile mai mici care doresc să-şi lanseze propriile cercetări spaţiale.

Formată din nouă elevi cu vârsta între 15 şi 18 ani, echipa RomSpace va călători la Glasgow pentru a integra micuţul lor satelit la facilităţile Alba Orbital, înainte de a fi trimis către SpaceX în pregătirea lansării din primul trimestru al anului 2023. ROM-2 sau "Vrabia Spaţială" este un radiosatelit ce conţine şi o cameră de 2 megapixeli pentru fotografierea din spaţiu a Pământului.

Foto: Twitter / Alba Orbital

Liceenii români au decis să construiască primul lor satelit de buzunar după ce echipa de lansare Alba Orbital le-a recomandat acest lucru, ca pe un mod rapid şi ieftin de a avea un prim obiect spaţial pe orbită.

"Este o adevărată sursă de inspiraţie să vezi aceşti elevi, unii dintre ei de doar 15 ani, care au motivaţia şi iniţiativa de a-şi lansa propriul satelit", a declarat fondatorul şi CEO-ul Alba Orbital, Tom Walkinshaw. "(Microsateliţii) PocketQubes oferă oportunităţi fantastice pentru educaţie STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), pentru că barierele financiare spre spaţiu au fost coborâte semnificativ", a adăugat el.

"Atunci când am început să fiu interesat de sistemele de nano şi picosateliţi, în urmă cu mai bine de trei ani, am ştiut că voi trimite şi unul construit de mine în viitorul apropiat. La început am fost impresionat de cantitatea de tehnologie care poate încăpea în aceste mici cuburi", a declarat liderul misiunii, Filip Buşcu.

Alba Orbital are în portofoliu colaborări cu mai mult de 30 de clienţi de pe trei continente, printre care şi unii de prestigiu precum Universitatea Stanford, Universitatea Carnegie Mellon şi TU Delft.

Foto: Twitter / Alba Orbital

Editor : I.C