An de an, mai mulți vecini din Orăștie, județul Hunedoara, transformă, în luna decembrie, scara blocului într-un loc desprins, parcă, dintr-o poveste. De la intrare până la ultimul etaj, plutește în aer spiritul Crăciunului. "Oaspeților le place ceea ce văd la noi, vin și fac poze", spune, pentru ZiarArena, una dintre locatare.

Ideea de a decora scara blocului de Crăciun a apărut în urmă cu 3 ani.

"Am început după ce am renovat scara, vrând să păstrăm ceva frumos. Inițial am făcut un brăduț mic, după care am vrut unul mai mare, pentru a fi ceva mai special. Oamenii care vin să ne viziteze sunt foarte încântați de ceea ce văd", a declarat Simona Radu, una dintre locatare, pentru sursa citată.

Dacă anul trecut au împodobit bradul cu alb și albastru, anul acesta vecinii au decis să îl facă cu auriu.

"Locuiesc de 32 de ani pe această scară, suntem o mână de oameni care ne implicăm în orice și ne înțelegem bine. Atmosfera asta este între noi pe tot parcursul anului” a completat o altă vecină.

Pentru a decora scara de bloc, oamenii au adus fiecare câte ceva de acasă: de la ghirlande luminoase, globuri colorate, până la brazii artificiali pe care i-au împodobit.

"Eu locuiesc de 6 ani în acest bloc și tot timpul așa au fost vecinii mei, foarte implicați să fie scara frumoasă, curată. Toată lumea care vine se bucură să vadă o astfel de scară” spune Loredana Vlad, o tânără participantă la acțiune.

"Oaspeților le place ceea ce văd la noi, vin și fac poze în fața bradului. Bucuria sărbătorilor de iarnă ne ține uniți și nu doar iarna. Avem nevoie unul de celălalt, când avem o problemă o discutăm împreună", a declarat doamna Viorica pentru sursa citată.

