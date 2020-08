Starul serialului „Breaking Bad” dezvăluie că a fost infectat cu coronavirus: Vom învinge, dar DOAR dacă respectăm regulile împreună

Starul serialului „Breaking Bad”, Bryan Cranston, a anunțat că a avut COVID-19 și a făcut un apel către fanii săi să poarte mască și să respecte regulile de distanțare, relatează CNN.

Bryan Cranston, faimos mai ales pentru rolul său din serialul „Breaking Bad”, în care joacă rolul lui Walter White, un profesor de chimie care devine traficant de metamfetamină a postat pe Instagram un clip în care apare donând plasmă.

„Salut. Cam pe-acum probabil că vă simțiți un pic legați, restricționați din punctul de vedere al mobilități și, la fel ca mine, sunteți plictisiți de asta!! Ei bine, vreau doar să vă încurajez să mai aveți un pic de răbdare. Eu am fost destul de strict în respectarea regulilor și, totuși, am luat virusul. Da, sună descurajant acum când peste 150.000 de americani au murit din cauza virusului. Eu am fost unul dintre cei norocoși. Vă îndemn să purtați masca, să vă spălați pe mâini și să rămâneți distanțați fizic. Vom învinge, dar DOAR dacă respectăm regulile împreună”, a spus starul american pe Instagram.

Editor: Adrian Dumitru