Tabelele din Gara de Nord arată întârzieri de 360 de minute. Reacția unor japonezi care au venit să se plimbe prin România cu trenul

Sunt întârzieri uriașe pe calea ferată. Un tren care trebuia să ajungă de la Arad în Capitală sâmbătă dimineață are deja o întârziere de 360 de minute. Ar fi trebuit ca din București să continue drumul spre Constanța, dar va întârzia 300 de minute.

Aglomerație în Gara de Nord din București a fost și ieri. Canicula i-a făcut pe mulți călători să vină pregătiți cu evantaie și apă plată. Și bine au făcut: multe trenuri nu au aer condiționat.

Încă de la primele ore ale dimineții, Gara de Nord din Capitală era plină ochi. Sute de oameni așteptau pe peroane trenurile care aveau destinația finală litoralul românesc.

Controlor: Vagoanele care erau la acest tren sunt date la mare. Toată lumea merge la mare.

Reporter: Aerul condiționat funcționează?

Controlor: Asta nu știu.

"Nu am mai mers cu trenul la mare de 10 ani. Nu m-am așteptat să nu mai găsesc bilete. Am întrebat de ce nu mai dau locuri în picioare și au zis că e prea cald și nu sunt condiții. Acum eu am întrebat dacă vom avea aer și a zis că rămâne de văzut", spune o femeie.

"Mergem în vacanță. Avem aici niște japonezi și le arăt un pic România. Pentru japonezi va fi dificil. Să vină de la 300 km/oră la 50 km/ oră nu e comod, dar ne descurcăm", spune amuzat un tânăr.

Un călător japonez: "Îmi place că dacă mergi de aici spre munți, poți vedea priveliștea așa cum trebuie. Este mai încet, dar poți să te bucuri de călătorie."

Călătoria cu trenul nu a fost însă atât de plăcută pe timp de caniculă. Puține au fost trenurile care au avut aerul condiționat funcțional, așadar oamenii s-au pregătit cum au putut. Cu apă și evantaie.

Nici ultimul weekend din vară nu a fost ferit de întârzieri. Garniturile care veneau din Pitești, Suceava și Viena au ajuns la destinație și cu 30 de minute mai târziu.





Editor : G.M.