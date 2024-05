O profesoară a călătorit în toate țările lumii și spune unde i-a plăcut cel mai mult

O profesoară din zona San Francisco se numără printre puținele persoane din lume care au vizitat toate statele de pe glob. Lucy Hsu a fost în toate cele 193 de țări membre ale Națiunilor Unite și spune că și-a îndeplinit cea mai mare dorință a ei.

Ultima țară de pe lista ei a fost Siria, pe care a vizitat-o mai 2023. Spune că a așteptat mult timp ca Siria să fie din nou deschisă pentru americani, după ce Departamentul de Stat a pus Siria pe lista de restricții. „Când am ajuns în Siria am fost foarte încântată și, evident, a fost puțin suprarealist”, a declarat ea pentru TODAY.com. „Nu îmi venea să cred că s-a întâmplat. M-am simțit foarte liniștită și am avut sentimentul că mi-am atins obiectivul”.

Nu există un număr oficial al persoanelor care au vizitat fiecare țară din lume, dar se estimează că ar fi vorba de aproximativ 400.

Fiică a unor refugiați vietnamezi, Hsu spune că nu a călătorit prea mult în copilărie și a avut primul pașaport la 23 de ani.

„În copilărie, am primit o educație foarte modestă și nu am mers niciodată nicăieri”, spune Hsu. Dar după facultate ea a decis să-și facă pașaport și să plece cu rucsacul prin Europa. Aici a prins-o microbul călătoriilor și și-a propus să facă asta în fiecare vară.

Pe măsură ce numărul de țări vizitate creșetea tot mai mult, ea și-a dat seama cum poate să-și reducă cheltuielile.

„Mi-am dat seama că dacă îmi planificam verile în mod corespunzător, aș putea să călătoresc cu un buget redus și aș putea vedea câteva țări vecine. Mi-am dat seama că după cinci sau șase ani vizitasem deja 60-70 de țări”, a spus ea.

Lucy a descoperit alți călători internaționali în diverse cluburi iar aceștia i-au oferit sfaturi prețioase. Apoi a intrat în Century Club - clubul celor care vizitează 100 de țări - dar după ce a atins acest obiectiv, Hsu s-a gândit meargă mai departe.

„M-am gândit și mi-am dat seama că era posibil să ajung în Afganistan, în Iran și în Coreea de Nord, în siguranță”, a spus ea.

Cum și-a permis să călătorească atât de mult

Hsu, 42 de ani, spune că oamenii se întreabă cum își permite să călătorească atât de mult. În primul rând, apelează la o varietate de strategii de economisire și se înscrie în grupuri prin care are acces la reduceri sau chiar gratuități la cazare.

De asemenea, caută oferte de lucru în schimbul cazării și meselor și folosește mijloace de transport low-cost.

Care sunt țările ei preferate

Hsu spune că este dificil să aleagă destinații preferate, pentru că a avut atât de multe experiențe minunate, dar Mongolia i-a rămas la inimă.

„Este cu adevărat un tărâm minunat, nedescoperit”, spune ea, explicând că a stat câteva zile în deșertul Gobi într-o iurtă, cu o familie de localnici.

De asemenea, în Kenya a avut parte de aventuri extraordinare și s-a simțit foarte legată de familia la care a stat.

