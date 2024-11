Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide vineri, 15 noiembrie. În acest an, un autocar va organiza curse speciale spre Piața Mare

Ediția târgului de Crăciun din Sibiu este intitulată în acest an „Christmas Unboxed” și promite surprize inedite pentru vizitatorii de toate vârstele. Luminile festive din Piața Mare se vor aprinde tot vineri, de la ora 18:30. Noutatea din 2024 este că, din București spre Sibiu se vor organiza curse speciale cu “Sibiu Christmas Shuttle”, un autocar tematic.

Pentru târgul de Crăciun din Sibiu se vor organiza în acest an și primele curse de autocar cu „Sibiu Christmas Shuttle”, care vor traversa Valea Oltului pentru a aduce persoanele interesate să ajungă din București la Sibiu. Detalii despre plecări și bilete se pot găsi pe site-ul târgului de Crăciun.

Ce poți vedea la târgul de Crăciun din Sibiu în 2024

Deschiderea festivă a târgului este marcată de spectacolul „Magia de Crăciun” din Piața Mare, iar pe toată durata evenimentului, până pe 5 ianuarie 2025, vizitatorii pot descoperi în Sibiu atracții inedite, menite să arate magia sărbătorilor de iarnă.

„Redeschidem Capitala Crăciunului în România pe 15 noiembrie și readucem spiritul sărbătorilor, de care avem nevoie atât de mult în această perioadă. Ne place să ne provocăm în fiecare an, să aducem experiențe noi și să rafinăm ce avem deja. Extinderea în Piața Huet și Piața Mică vine ca o urmare firească pentru că am crescut suficient cât să creăm un traseu al Crăciunului, cu zone amenajate pentru toate gusturile. De asemenea, ne-am asigurat ca portofoliul de expozanți din acest an să ofere diversitatea cu care am obișnuit”, a declarat Drăgan Răduleț, organizatorul târgului de Crăciun din Sibiu.

În Piața Mică din Sibiu a fost amplasată o cabana din lemn masiv, construită într-un atelier din Austria, care se întinde pe o suprafață de 150 de mp și oferă o atmosferă relaxantă și călduroasă de apres-ski.

Tot Piața Mică din oraș va găzdui și „Santa’s Land”, un loc dedicat copiilor, unde se va găsi un trenuleț electric, un carusel, dar și sania virtuală a lui Moș Crăciun. Se va deschide și în acest an "Atelierul lui Moș Crăciun", iar primul workshop dedicat va avea tema “Lumânărar de Crăciun”. Atelierele se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 9 ani.

Nu lipsește nici Roata panoramică, o atracție deja celebră a târgului din Sibiu, de unde se poate vedea, de la înălțime, întreg peisajul din Piața Mare. Roata are o înălțime de 22 de metri și a fost construită special în 2019 pentru a fi prezentă la târg.

Și patinoarul din centrul orașului va putea fi explorat anul acesta la târgul de iarnă. Are o suprafață de aproximativ 600 de metri și o capacitate de 300 de persoane.

În acest an, pe durata târgului din Sibiu se pot găsi căsuțe cu peste 100 de expozanți din 36 de județe ale României, dar și artizani internaționali din Ungaria, Italia sau Israel

