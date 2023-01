Teza de doctorat a lui Lucian Bode este „profund viciată” de plagiat, spune comisia de etică a UBB. Reacția ministrului de interne

Comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai a concluzionat după a doua analiză că teza de doctorat a ministrului Lucian Bode este „profund viciată” de plagiat și de „citare defectuoasă și incorectă”. Anterior, în prima analiză comisia constata „unele abateri de la etica cercetării”. Lucian Bode a reacționat într-o postare pe Facebook și spune că va acționa în instanță. Ministrul susține că a folosit „norme de citare din 2018”, dar că lucrarea sa a fost analizată pe baza unor norme „folosite în 2022”.

În raportul său, comisia precizează că (1) se confirmă și alte abateri de la etica cercetării decât cele reclamate anterior și analizate de Comisie – plagiat și citare defectuoasă sau incorectă; (2) Abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona că teza este profund viciată.

„Comisia a analizat aspectele semnalate public și a ajuns la concluzia că există două tipuri de abateri de la normele de citare în teza analizată:

(1) Plagiat conform definiției din Legea 206/2004 – preluare de paragrafe de text (tradus din engleză sau direct din limba română) fără citare (prin note de subsol sau în text) sau plagiat prin preluare verbatim (cuvânt cu cuvânt) din limba română, fără parafrazare, a unor paragrafe întregi, ceea ce ar presupune încadrarea textului între ghilimele, chiar dacă este citată sursa. Exemple în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

(2) Citare defectuoasă sau incorectă, în cazul traducerilor din engleză a unor bucăți semnificative de text. Deși sursa este indicată în nota de subsol, nu este clar delimitat textul preluat prin parafrazare minimă (rezultată din traducere) și contribuția proprie a doctorandului. De asemenea, există texte pe care autorul tezei le atribuie prin note de subsol surselor originale, însă fără precizarea că a consultat o sursa indirectă (prin folosirea cuvântului apud). În fine, există texte care sunt citate cu referire la un întreg articol, și nu la pagina exactă de unde s-a preluat textul.

Conform Codului etic al Universității Babeș-Bolyai și al practicilor academice internaționale, confirmate de experții cooptați, aceste abateri sunt considerate grave erori de citare, încadrate uneori sub umbrela extinsă a noțiunii de “plagiat”, și care viciază substanțial corectitudinea lucrării de doctorat.

Ele sunt repetate consistent pe parcursul lucrării, sugerând intenția de mascare a absenței contribuției originale. Lipsa delimitării textului citat față de contribuția originală prin corp de text sau prin precizarea "traducerea autorului" are ca rezultat pagini întregi care constau în simple compilări de citate. Tabelele și figurile reclamate sunt fie plagiate, fie citate incomplet”, se mai arată în documentul făcut public de Comisie.

„Punctul de vedere al UBB cu privire la teza de doctorat a domnului Lucian Bode

Comisia de etică a UBB a adoptat în data de 09.01.2023 Hotărârea Nr. 1 din 2023 ca urmare a autosesizării în urma unor noi informații cu privire la suspiciuni de plagiat în teza de doctorat a Dl. Lucian Bode.

Concluzia analizei este că suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate. În lipsa posibilității legale de a aplica sancțiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunității academice, Comisia ii solicită corecturi la teză și retragerea cărții publicate pe baza tezei, și se vor sesiza consiliile naționale (CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii.

Hotărârea poate fi consultată aici :

Datorită unor confuzii în spațiul public cu privire la cadrul legal în care se pot analiza lucrările științifice din punct de vedere al eticii cercetării și la bunele practici/standardele internaționale, Comisia reiterează cerințele legale și de bune practici sub care poate analiza o teză de doctorat sau altă lucrare științifică:

Conștientă de efortul continuu necesar pentru menținerea standardelor World Class, UBB consideră că are datoria de a-și asuma cu bună credință analiza obiectivă a sesizărilor privind abaterile de la etica cercetării și corectarea acestora cu maximă probitate profesională.

Așa cum am detaliat deja în comunicatul UBB disponibil aici, o teză de doctorat se prezumă că a fost realizată corect, însă, dacă există suspiciuni însoțite de dovezi privind frauda academică, comisia de etică le analizează și decide exclusiv în limitele sesizării.

Soft-ul anti-plagiat este singura metodă de analiză în întregime a unei lucrări științifice care respectă prezumția de nevinovăție în cadrul unei proceduri sancționatoare.

Comisia de etică sau orice altă comisie cu caracter disciplinar se poate pronunța doar prin respectarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la apărare. Dacă există sesizări succesive privind abateri de la etica cercetării într-o lucrare științifică, acestea trebuie analizate în limita sesizării, și ori de câte ori ele apar. Nicio analiză nu este definitivă și nu poate duce la concluzia că nu mai pot exista și alte abateri de la etică în acea lucrare.

În prima sesizare la această teză, UBB a primit o serie de suspiciuni de plagiat și a identificat altele în plus, în baza analizei integrale a tezei cu două softuri antiplagiat. Concluziile detaliate ale

Comisie de etică asupra acestor suspiciuni pot fi găsite aici. În esență, s-au confirmat cele mai multe suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare și s-a sesizat CNATDCU pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii. În plus, pentru transparență, UBB a semnalat pe site-ul propriu în zona tezelor susținute la universitate, faptul că teza este afectată de abateri de la etica cercetarii: „Starting from several complaints, this thesis was examined in the fall of 2022 for deviations from the ethical standards for publication. The resolution of the UBB Ethics Commission, including concrete actions for several corrections and sanctions, can be found here.”

În urma sesizării din oficiu, Comisia a analizat noile suspiciuni de abatere de la etica academică în redactarea tezei de doctorat, iar prin recenta Hotărâre nr. 1/2023, s-a confirmat majoritatea acestor suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare și retragere a cărții, și se vor sesiza consiliile naționale (CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii.

În toate aceste cazuri, Comisia de etică a UBB a procedat legal și obiectiv în analiza acestei teze de doctorat, în limita competențelor sale și cu respectarea principiilor de drept și va continua să se pronunțe în aceeași manieră dacă există și alte sesizări.

Comisiile de etică se pronunță exclusiv asupra abaterilor etice. Comisiilor de doctorat și CNACDTU le revine responsabilitatea cu privire la validarea calității și contribuției originale. Trebuie de asemenea notat că Decizia CCR 364/2022 întărește implicit, însă în mod substanțial, rolul și responsabilitatea comisiilor de doctorat în prevenirea, detectarea și sancționarea fraudei academice.

UBB si Comisia adresează mulțumiri pentru participarea la analiză celor doi experți cooptați, Prof. Dr. Corneliu Bjola și Prof. dr. Alin Fumurescu.

Comisia apreciază și încurajează orice sesizări însoțite de dovezi care pot duce la sancționarea și corectarea abaterilor etice apărute în teze sau alte lucrări științifice”, transmite comisia de etică a UBB.

Bode: O apreciere subiectivă a Comisiei. Voi merge în instanță

„Cu privire la hotărârea de astăzi a Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai, fac următoarele precizări:

1. Este absolut uluitor demersul de analizare a unei lucrări redactate în 2018 folosind norme actualizate în 2020-2022. E un precedent extrem de periculos nu doar pentru lumea academică, dar și pentru principiile care guvernează statul de drept. Vorbim despre aplicarea retroactivă a unor norme, fapt care plasează sub același stigmat toate lucrările redactate înainte de 2022. Este o fractură logică și un demers absurd pe care nu îl poate accepta nimeni ca fiind valid sau legitim.

2. Metoda de citare folosită este în deplină concordanță cu standardele academice de la momentul susținerii tezei în 2018. Este o realitate pe care o voi repeta ori de câte ori va fi nevoie. Sintagma „profund viciată” e o apreciere subiectivă a Comisiei, o judecată de valoare goală de semnificație academică, cât timp normele au fost respectate.

3. În ultimii ani, teza mea de doctorat a parcurs absolut toate etapele de analiză și a trecut cu succes prin toate filtrele de verificare. Aceasta a fost verificată anti-plagiat de către Universitatea Babeș-Bolyai și de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), iar ambele instituții, în mod oficial, au certificat autenticitatea lucrării. Este o altă realitate pe care o voi aminti, public, de câte ori va fi necesar.

4. Procedural și legal, există cel puțin două probleme izbitoare:

• Conform legii, Comisia de Etică se poate pronunța doar în ceea ce privește soluționarea sesizărilor privitoare la abateri ale membrilor comunității universitare, iar eu nu sunt parte a acestei comunități, în mod evident, fapt confirmat de pct. 8 alin. (3) din Hotărârea nr. 1 din 2023 a Comisiei de Etică.

• Curtea Constituțională a clarificat inadmisibilitatea absolută a activității oricărei alte comisii de a reexamina cele stabilite de comisia de doctorat și validate de către CNATDCU. Ca atare, demersul Comisiei de Etică încalcă flagrant decizia Curții Constituționale.

Cu acțiunea pe care am deschis-o în instanță, vreau să mă asigur că legea este respectată, indiferent de cine este vorba. Este un drept, dar și o obligație pe care o am ori de câte ori se încalcă legea.

Faptul că aceste atacuri concertate ale USR și ale sateliților săi asupra mea și asupra Partidului Național Liberal au devenit absurde, este evident pentru toată lumea. La fel de evidente sunt presiunile și atacurile la adresa Universității Babeș-Bolyai în toată această perioadă.

Regret faptul că Universitatea Babeș-Bolyai s-a grăbit să dea curs acestor presiuni, fără a aștepta soluția instanței de judecată.

Drept urmare, voi merge înainte, în instanță, pentru că este singura cale corectă și legitimă pentru a tranșa acest caz care a depășit nu doar limitele legii, dar și ale rațiunii”, a scris Lucian Bode pe Facebook.

