Tibi Uşeriu după Yukon Arctic Ultra: Am crezut că le-am văzut pe toate. Emoțional m-a făcut praf

Tibi Uşeriu spune, după ce a terminat pe locul 2 ultramaratonul Yukon Arctic Ultra desfăşurat în Canada, în apropierea Cercului Polar, că are două degerături, o tuse pe care a ascuns-o celor care îl verificau, iar emoțional cursa l-a făcut praf: „Praf și pulbere m-a făcut”.

Tibi Ușeriu spune că ultima parte a cursei a fost cea mai grea, pentru că a fost zăpadă foarte multă. Despre cursă, el spune că nu se compară cu nimic: „Am crezut că le-am văzut pe toate, dar nu, aici a fost o experiență... nu se compară cu nimica. Am două degerături, dar mici. Mi-au făcut check-ul, la inimă, la tot, sunt bine, pot să mă duc înapoi la Whitehourse”.

Tibi Ușeriu a povestit că a avut probleme la stomac din cauza unei proteine pe care nu a mai reușit să o consume și per total fizic s-a simțit rău, însă emoțional cursa l-a „făcut praf. Praf și pulbere m-a făcut”.

„Dragilor, Am ajuns la capăt, deși drumul ăsta părea la un moment dat fără capăt. Vă mulțumesc enorm pentru susținerea voastră. Fără gândurile voastre bune, jur că m-aș fi pierdut pe drum. Mulțumesc Tășuleasa și mulțumesc Via Transilvanica, drumul nostru, al tuturor, cel care m-a trimis aici în delegație, ca ambasador. La ora asta, gândurile mele sunt puține și simple. Zic așa: Uneori, pare greu să te întorci și doar pentru că ai uitat undeva becul aprins. Să te întorci acolo unde ai suferit o traumă, e un pic și mai greu. Pozele astea două puse în paralel, spun povestea acestei aventuri. Sunt fericit că am îndreptat lucrurile. Trag scurt o concluzie de încheiere, înainte de a mă prăbuși într-un somn adânc: Să nu uităm că visurile noastre, ale fiecăruia, fie ele mici sau mari, chiar contează. Fără idealuri, mă tem că am dispărea. Așadar, să nu renunțăm la ele orice ar fi. Vă mulțumesc, ne vedem acasă!”, a scris Tibi Ușeriu, pe Facebook.

Tibi Ușeriu a terminat, joi seara, Yukon Arctic Ultra, după 170 ore și aproape 500 kilometri parcurși. El a ajuns la linia de sosire al doilea, după elvețianul Fabian Imfeld.

De altfel, doar cei doi au reușit să termine ultramaratonul Yukon Arctic Ultra 2020, relatează Mediafax.

Anul trecut, tot din cauza unor probleme medicale, Tibi Ușeriu a fost nevoit să abandoneze cursa. El a mers aproximativ 100 de kilometri în 24 de ore la temperaturi de -38 de grade Celsius, iar, la a doua oprire, medicii care i-au făcut controlul de rutină l-au anunţat că trebuie să se retragă. A fost transportat cu elicopterul la spitalul din Whitehorse, Canada, pentru îngrijiri de specialitate, pentru că avea degerături.

Tibi Ușeriu este singurul maratonist român care a participat la Yukon Arctic Ultra, unul dintre cele mai grele de pe planetă care se desfășoară în Canada, într-o zonă sălbatică, la temperaturi care pot ajunge până la – 50 de grade Celsius.