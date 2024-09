Topul radiourilor din România: Succes pe toată linia pentru Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM!

Toamna readuce atât emisiunile preferate în grilele de programe, cât și veștile excelente din partea audiențelor radio. Conform Studiului de Audienţă Radio (SAR) Valul II 2024, posturile Campus Media TV sunt ascultate de aproape 2 milioane de români.

Digi FM, postul de radio privat cu cea mai mare acoperire din România, se apropie de 1.200.000 de ascultători la nivel național, cu peste 200.000 de noi prieteni în ultimul an, ceea ce indică o creștere de 20% a audienței medii zilnice. Unul dintre cele mai longevive branduri radio din România, PRO FM, ajunge la aproape 800.000 de ascultători în fiecare zi, cu 15% mai mulți decât în urmă cu un an. Posturile de nișă Dance FM și Digi24 FM sunt pe gustul a peste 100.000 de bucureșteni, cu 30% mai mulți decât în vara lui 2023.

Sezonul a debutat cu schimbări și echipe noi: la PRO FM, trioul de dimineață format din Bogdan Ciudoiu, Bianca Purcărea și nou-venitul Ionuț Bodonea face senzație cu emisiunea What The Fun și dă startul zilei cu voie bună și energie. Manuel Dinculescu, Directorul de Programe al stației, își aplaudă colegii și, în special, fanii: “Mulțumim ascultătorilor noștri pentru că ne sunt alături și ne oferă încredere. Fără ei, nu am fi reușit să fim mai buni în fiecare zi. Creșterile constante din ultimii 3 ani ne fac să fim mândri de echipa PRO FM și ne confirmă că schimbările pe care le-am făcut au fost în direcția corectă, pentru ca PRO FM să devină mai OPEN ca niciodată! Totul se datorează pasiunii și dedicării colegilor, care se implică zi de zi pentru ca publicul să aibă parte de cele mai bune programe radio din România. Împreună, am devenit și mai puternici, iar asta ne dă energia să mergem mai departe și să ne ridicăm și mai sus!”

La Digi FM, matinalii Oana Zamfir și Vlad Craioveanu au deschis noul sezon direct de pe podium, păstrând Digi FM în topul preferințelor radio ale românilor. Sub atenta supraveghere a colegului Radu Paraschivescu, s-au bucurat în direct de coronițele de premianți ai topului radio românesc. ”Suntem Newsic Radio, iar datele Studiului de Audienţă Radio arată că ascultătorii preferă, în număr tot mai mare, cea mai bună combinație de știri, muzică și entertainment. Le mulțumim pentru că ne-au ales, că le place produsul la care lucrează întreaga echipă Digi FM, o echipă care merită să se bucure din plin de rezultatele noului val de audiențe radio. Succesul li se datorează în totalitate.”, a declarat Cetin Rașit, Director de Programe Digi FM.

Dance FM își menține locul printre preferințele bucureștenilor, cu peste 60.000 de ascultători. Directorul postului, Marius Onuc, este încântat de fidelitatea publicului: „Dance FM are o audiență stabilă, iar acest lucru ne confirmă că ne facem bine treaba!”, completează acesta, felicitându-și în același timp colegii pentru performanțele lor.

Digi24 FM păstrează spiritul informativ al postului de televiziune și garantează o toamnă dinamică, cu programe dedicate celor mai recente și relevante evenimente. “Fiecare creștere a Digi24 FM este un motiv de mândrie pentru întreaga echipă Digi24. Să aflăm acum, că aproape 30.000 de bucureșteni sunt pe frecvențele postului nostru în fiecare zi nu poate decât să ne bucure și să ne oblige la continuarea acestei aventuri minunate în care am pornit, prin adaptarea conținutului TV la formatul On Air. Digi24 și Digi24 FM promit echilibrul cu care v-am obișnuit, astfel încât alegerile dumneavoastră să fie mai ușoare. Mulțumim!”, adaugă Marius Tian, Redactor-Șef Digi24.

Rezultate conform studiului realizat de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), în perioada 29 aprilie – 18 august 2024.

Despre Digi FM

Sub manifestul "NEWSIC Radio", Digi FM aduce cea mai tare combinație de muzică, știri și divertisment. Radioul privat cu cea mai mare acoperire de pe întreg teritoriul României propune ascultătorilor un conținut dinamic și atractiv, în care știrile de maximă importanță sunt prezentate în echilibru perfect cu poveștile fascinante ale oamenilor de rând și cu dezbaterile consistente sau dialogurile efervescente ON AIR, toate îmbinate cu muzică atent aleasă și premii care fac zilele cu adevărat speciale. Din portofoliul Grupului DIGI mai fac parte posturile TV: Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice: Digi World, Digi Life, Film Now și Digi Animal World, cele muzicale: UTV, Music Channel, Hit Music.

Despre PRO FM

PRO FM este una dintre longevive stații radio din România, făcând parte din portofoliul Grupului DIGI din 2015. PRO FM s-a impus ca o voce puternică în peisajul media românesc, oferind o gamă diversificată de conținut muzical și de divertisment pentru ascultătorii din întreaga țară. Prin acoperirea națională de 57% în mediul urban și diversitatea audienței, postul este apreciat pentru selecția inspirată de hituri contemporane, de la pop și rock la dance și hip-hop. Sub sloganul "Open radio", PRO FM reflectă viziunea sa modernă și orientată spre viitor, rămânând destinația preferată pentru ascultătorii care se delectează cu muzică de calitate și experiențe autentice.

Despre DANCE FM

Dance FM este destinația de top pentru iubitorii muzicii electro și dance, în căutarea unei atmosfere pline de energie în fiecare moment al zilei. Cu un playlist actualizat constant, Dance FM conectează comunitatea la cele mai recente hituri sau piese consacrate din lumea muzicii electronice și difuzează săptămânal mixuri realizate de cei mai cunoscuți DJ-i. Dance FM invită audiența să se lase purtată pe beat-uri pulsante, fie că se află pe frecvențele FM din București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș sau online.

Despre DIGI24 FM

Digi24 FM asigură accesul la informații relevante pentru publicul Digi24 și atunci când privitorii nu au acces la TV. Astfel, cea mai echilibrată televiziune de știri din România se extinde în București și pe frecvența 103,8 FM, continuând să fie o sursă de știri credibilă și la radio. Prin preluarea buletinelor de știri cele mai importante și prin dezvoltarea celor mai căutate subiecte ale zilei, prin emisuni de autor și podcasturi, Digi24 FM menține standardele ridicate de calitate ale Digi24.

Pentru mai multe informaţii: Departamentul Comunicare și CSR

comunicare@digi.ro

Telefon: +40 31 400 42 44

www.digi.ro

https://www.facebook.com/digipunctro