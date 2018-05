Ultimul mesaj publicat de tânărul care și-ar fi dat foc într-o benzinărie din Cluj

Tânărul de 23 de ani care și-a pus capăt zilelor, la Cluj, incendiind mașina în care se afla, chiar într-o benzinărie, era din București și, spun anchetatorii, ar fi suferit o decepție în dragoste, care l-ar fi împins spre gestul necugetat.

Tânărul s-a dus în jurul orei 15.00 la benzinăria de pe Calea Turzii pentru a alimenta. Apoi, spun angajații benzinăriei, a devenit neliniștit, s-a plimbat pe lângă mașină, până când a intrat în automobil, iar oamenii au văzut apoi focul.

„Au fost foarte săritori cei din jur, care au intervenit și au stins focul. În benzinărie și în jur erau circa 10 - 15 oameni, care puteau să moară, dacă focul ajungea la rezervor. Cred că explozia ar fi distrus totul în zonă pe circa 100 de metri”, spune un martor.

Angajat al benzinăriei: „Tot ieşea din maşină, intra”.

După ce s-a frământat o vreme, tânărul a făcut gestul nechibzuit. Maşina lui s-a aprins.

Singurul lucru care a împiedicat o tragedie și mai mare a fost prezența de spirit a oamenilor, care au sărit să stingă flăcările cu ajutorul extinctoarelor.

Angajat al benzinăriei: „Ne-am dus toţi. Am încercat să ne mobilizăm, să luăm stingătoarele. Eram vreo 20 de oameni aici şi apoi cam în vreo cinci minute cred că am reuşit să stingem focul”.

Anchetatorii l-au identificat pe tânăr. Acesta avea 23 de ani, era din Capitală și, înainte de a comite gestul extrem ar fi publicat pe o rețea de socializare un mesaj trist, în limba engleză, care pare să le confirme autorităților ipoteza unei dezamăgiri în dragoste.

„I want my pain to be inflicted on others” („Vreau ca durerea mea să fie provocată și altora”) - ar fi scris tânărul pe Facebook.