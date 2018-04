Un angajat al Institutului de la Măgurele, prins că mina criptomonede la serviciu. Ce pagubă a făcut lunar

Un angajat al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară a găsit o „soluție” ieftină pentru a mina criptomoneda Monero, o alternativă la Bitcoin.

Bărbatul și-a adus de acasă un computer, pe care l-a conectat la rețeaua electrică a institutului. Cazul a fost semnalat de Ștefan Tănase, security researcher la compania de software Ixia. Deocamdată, nu este clar de cât timp mina angajatul moneda virtuală, dar se estimează că acesta ar fi consumat energie electrică în valoare de 1.000 de euro pe lună. Cum deținea aparatura, dar acasă ar fi plătit sume astronomice pentru curentul consumat, angajatul s-a folosit de un IP de la serviciu pentru a se conecta și a mina criptomoneda.

Nice XMR mining rig at Romania's National Institute for Physics and Nuclear Engineering! I wonder if EU funds are covering both the electricity and the GPUs - hxxp://194.102.59.[81]:443/ (AS2614) pic.twitter.com/IND6WoJptu

Not just power grid connection, the mining rig also had network connectivity. Port forwarding was of course set-up, for the mining stats public interface. Which was publicly accessible from the internet. Via the EU funded project domain name. #facepalm https://t.co/iJnQrzlUAX