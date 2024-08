Un bărbat a dat în judecată United Airlines, după ce a înghițit o bucată de sârmă găsită în mâncare. Câți bani cere

Un bărbat a dat în judecată compania United Airlines, după ce i s-a înfipt în gât o bucată de sârmă găsită în mâncarea servită în avion, scrie The Independent. Bastian Bromse a acuzat, în documentele depuse în instanță, că incidentul i-a provocat „durere, agonie și suferință mentală”.

Un pasager care călătorea de la Aeroportul Internațional Washington Dulles către Berlin, Germania, a dat în judecată compania United Airlines după ce a înghițit un fir de metal care, spune el, care se afla în mod surprinzător în mâncarea servită în avion.

Bastian Bromse a avut nevoie de intervenție medicală pentru a fi extradă bucățica de sârmă, lucru care i-a provocat „durere, agonie și suferință mentală”, conform unui proces federal intentat la Chicago, unde are sediul central United Airlines.

O purtătoare de cuvânt a companiei a declarat, pentru The Independent, că United Airlines nu are „nimic de comentat, de vreme ce procesul este în desfășurare”.

Incidentul a avut loc pe 27 mai 2023, la bordul zborului United 234, potrivit plângerii depuse de Bromse, la sfârșitul lunii iulie. Odată ce aeronava a atins altitudinea de croazieră, a început servirea mesei, conform plângerii. Însă, precizează documentul, când Bromse a început să mănânce, și-a dat rapid seama că ceva nu era în regulă.

Fără a fi vina sa, Bromse „a suferit răni grave în interiorul gâtului, atunci când a înghițit un fir de metal ascuns în masa furnizată de către compania aeriană”, arată plângerea formulată de el. „Sârma i s-a blocat în gât și a trebuit să fie supus unei proceduri medicale pentru a scoate bucata de fir metalic, lucru care i-a produs disconfort și durere severă”.

„Ca urmare a incidentului menționat… Bromse a suferit durere, agonie și suferință mentală”, mai spune plângerea, în care e consemnat și că Bromse a fost „privat de bucuria vieții, de activități și alte pasiuni”.

El solicită despăgubiri compensatorii în valoare de 170.000 de dolari, maximul permis conform Convenției de la Montreal — care reglementează răspunderea unei companii aeriene în cazul unei accidentări în timpul zborului —, precum și o hotărâre financiară a instanței împotriva United Airlines, care urmează a fi stabilită la proces.

Bromse nu este singurul călător care a trecut printr-un astfel de incident.

În iunie, un pasager de la clasa business, care zbura cu Air India de la Bangalore la San Francisco, a spus că a mușcat dintr-o lamă de metal aflată în cartofii dulci copți cu smochine prăjite, servit ca garnitură.

„După ce am luat câteva linguri, am simțit ceva dur, metalic în gură, iar după ce am mestecat două-trei secunde, am scuipat în bol și am găsit o lamă”, a explicat Mathures Paul, pentru The Hindu.

„Bineînțeles că m-am plâns însoțitoarei de zbor, care a vorbit patru sau cinci secunde. Conversația a fost ceva de genul: «Ne cerem scuze pentru incident și vom informa echipa de catering». S-a întors cu un bol de salată de năut”.

Un pasager îmbarcat într-un avion al Singapore Airlines, în februarie 2019, care zbura de la Melbourne, Australia la Wellington, Noua Zeelandă, a simțit un obiect dur în gură în timp ce savura niște orez, când a descoperit un dinte de om care ajunsese în mâncarea sa.

„Mi-am vomat mațele”, a spus călătorul, pentru Australian Associated Press. „Pentru restul zborului nu m-am simțit bine. Doar ideea de a avea o parte a corpului altcuiva în mâncarea mea nu este plăcută”.

Alți pasageri au pretins că au găsit ace hipodermice în puiul cu unt, gândaci în tocana de linte și capete de șarpe tăiate în cartofii lor.

Avocatul lui Bromse, Brian LaCien, din Chicago, nu a răspuns, marți, solicitărilor de a comenta cazul.

Editor : Ana Petrescu