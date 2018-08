Un bărbat din România a înființat firma „M*** PSD”

Un bărbat român stabilit în Marea Britanie și-a deschis o firmă cu numele „M*** PSD”. Românul spune că este o formă de protest, după ce a pățit conaționalul lui stabilit în Suedia, care a optat pentru numere personalizate de înmatriculare cu deja celebrul mesaj anti-PSD.

Bărbatul este din Târgoviște și a dezvăluit că, pe lângă societatea „M*** PSD”, mai are două companii: una în România, alta în Anglia.

„Eu mai am două firme, una în România, una în Anglia. Am înfiinţat-o ca o formă de protest, dar o să şi o folosesc de acum înainte. M-a deranjat când am văzut acţiunea autorităţilor împotriva bărbatului cu plăcuţele de înmatriculare celebre. Atunci m-am gândit să fac o firmă şi să văd cum pot autorităţile române să mă împiedice să o folosesc. Acelui cetăţean au putut să îi interzică, dar să vedem dacă pot să îmi interzică şi mie”, a declarat acesta pentru gazetadambovitei.ro.

