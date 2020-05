Unul dintre cei mai în vârstă români vindecați de coronavirus are 92 de ani: Dumnezeu m-a respins, m-a trimis tot jos la agricultură!

Un bărbat de 92 de ani din județul Botoșani, fost militar de carieră, este unul dintre cei mai în vârstă pacienți vindecati de noul tip de coronavirus din România. A fost printre primele cazuri confirmate în județ, la sfârșitul lunii martie, și bănuiește că a luat virusul de la soția sa, care fusese internată în acea perioadă la Suceava pentru o problemă de sănătate.

A stat o lună în spital și spune că cel mai greu i-a fost să își sărbătorească ziua de naștere și Paștele fără să aibă familia alături.

Petru Alexei, pacient vindecat de COVID19: "La mine era indiferent. Zic: eu de acum mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul, cum se zice. De acum, ce o vrea Dumnezeu, m-a lua, m-a lua, m-a lăsa, m-a lăsa! Și văd ca Dumnezeu m-a respins, m-a trimis tot jos la agricultură. Du-te tu acolo jos, că este de lucru!"

Petru Alexei a aflat la sfârșitul lunii martie că s-a infectat cu virusul care a alertat întreaga planetă. O lună s-a luptat cu boala. A fost unul dintre primii pacienți din Botoșani testați pozitiv. Obișnuit cu o viață activă, a lucrat în grădină până în ziua în care simptomele l-au făcut să își dea seama că trebuie să meargă de urgență la spital.

Petru Alexei: "Eu eram teafăr, sănătos, lucram, săpam, munceam. M-au luat întâi niște dureri de cap, după care am dat în friguri. Tremuram, de eram în stare să mă bag în sobă de frig și dureri de cap. Am zis: măi, femeie, anunță Salvarea că eu mă duc. Eu nu mai rezist."

Soția, care are 84 de ani, abia revenise de la Suceava, unde fusese internată pentru a-și trata o problemă de sănătate. De aici și suspiciunea că așa a apărut infecția.

Maria Alexei, pacienta vindecată de COVID19: "Eu am spus, doamnă doctor, cred că e de la Suceava, că eu acum vin de la Suceava. Numai am ajuns acasă și ne-am dus la spital dincoace".

Au fost internați amândoi la Botoșani pentru a fi tratați de Covid19, împreună cu fiica. Perioada cea mai grea, spune Petru Alexei, în care s-a simțit rău a durat două săptămâni. A stat internat o lună întreagă însă până când medicii i-au spus că poate merge acasă.

Ioan Asaftei, purtătorul de cuvânt al Spitalului din Botoșani: "Pacientul s-a întors în mijlocul familiei, bucuros că își reia activitatea, să lucreze pământul și să se bucure alături de cei dragi".

Peste suferința fizică, spune bărbatul, a fost și tristețea că a sărbătorit împlinirea a 92 de ani pe patul de spital, dar și Paștele, departe de rudele pe care era obișnuit să le vadă la astfel de evenimente.

Petru Alexei: "În mulți ani stăteam acasă cu neamuri, cu frați, cu surori, veneau, mă vizitau. Și am început a plânge. Și pe urmă, de Învierea Domnului, spitalul e aproape de o biserică acolo și am auzit trăgând clopotele și asistentele spuneau că-i Învierea. Și am început iarăși a plânge, unde am ajuns și cum am ajuns".

Petru Alexei este cel mai vârstnic pacient din Botoșani care s-a vindecat de infecția cu noul tip de coronavirus. Județul este acum pe locul 4 la nivel național la numărul de îmbolnăviri.

