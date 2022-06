Marele actor Victor Rebengiuc a fost invitatul lui Claudiu Pândaru, vineri seara, la Digi24. Maestrul a vorbit, printre altele, de viața politică din România. „Da, mi-am pierdut speranța! Gata, s-a terminat! Nu mai am nicio speranță. Nu mai am!”, a spus marele actor. „Ce-am votat eu nu mai există. S-a dus!”, a adăugat Victor Rebengiuc.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: De la sulul de hârtie igienică, în momentul în care ați simțit că nu se mai poate, că trebuie să ieșiți în fața românilor, și până astăzi, spuneați că din păcate v-ați pierdut speranța.

Victor Rebengiuc: Da, mi-am pierdut speranța! Gata, s-a terminat! Nu mai am nicio speranță. Nu mai am! I-am votat. Prima oară când am votat, am avut ce vota. Adică, am votat în deplină cunoștință de cauză.

Claudiu Pândaru: N-ați mai votat împotriva cuiva.

Victor Rebengiuc: Da! Am zis, domne, ăștia sunt oamenii în care cred și care cu siguranță ne vor duce acolo unde trebuie.

Eee, nu mai e! Ce-am votat eu nu mai există. S-a dus! S-a împrăștiat, s-a ascuns, a plecat, s-a înălțat la ceruri... Nu știu ce s-a întâmplat. Nu mă mai interesează. De-asta nu mă mai uit la știri, nu mai știu, nu mai citesc nimic... Habar n-am care-s problemele. (...)

Claudiu Pândaru: Spuneți-mi un lucru. Chiar dacă dumneavoastră nu mai găsiți acum motiv de a avea speranță, de a vă mai implica, asta nu înseamnă că generațiile care încearcă să construiască totuși România, trebuie să și-o piardă.

Victor Rebengiuc: Nu, eu aștept de la ei! Trebuie să vină să facă ceva. Să nu se ia după ăștia, să nu intre în hopul ăla al lor, ci dimpotrivă, să caute, să impună ceea ce trebuie să impună în țara asta. Dar libertatea omului... nu aia cu injecția, cu vaccinul, că „io nu fac vaccin, că io sunt liber!”. „Vreau să fiu liber...”. Nu asta-i libertatea omului de a alege.

Ci libertatea de a trăi într-o țară democratică, să se facă într-adevăr democrație în această țară, să fie un mare interes în lupta împotriva corupției, pentru că există o corupție endemică aici. E greu de luptat împotriva ei, dar trebuie luptat. Copiii ăștia care sunt tineri și care au forță, care învață în țări străine ce-i aia democrație, să vină să o aplice aici.

Să se lupte cu gangsterii ăștia care sunt la putere acum. Șmecheri care dau câteva sute de lei, „hai, lasă, că...”, în loc să facă investiții în economie, să crească uzine, locuri de muncă... Ne dă pomană, așa... „ia câteva sute de lei că ai leafă mică”.

Claudiu Pândaru: Știți că cel mai ușor, unor guvernanți le este, și le-a fost, să spună la televizor că „vă mărim pensiile”.

Victor Rebengiuc: Da! Da, și Ceaușescu spunea „vom construi o societate care o să fie mare, pe cele mai înalte culmi de bunăstare...”.

România s-a schimbat, dar nu datorită politicii. S-a schimbat din inițiative private. Au apărut făbricuțe, industrii... există activitate economică. Sunt oameni care muncesc, care se luptă cu legile care sunt, legi care îi oprimează, care nu le dă voie să se dezvolte... Îi îngroapă cu controale, cu impozite peste impozite...

Da, România s-a schimbat. Ceaușescu dacă ar învia acum și ar vedea cum arată România, ar face apoplexie pe loc.

