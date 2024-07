Video. Scandal uriaș la festivalul Saga din București. Hardwell și-a anulat show-ul în fața fanilor. Ce motive a invocat

Festivalul Saga din București care se desfășoară anul acesta la Romaero, nu a fost lipsit de incidente. Unul dintre cei mai așteptați artiști din line-up-ul primei zile, și-a anulat set-ul în fața fanilor. DJ-ul olandez Hardwell și-a anulat show-ul mult așteptat de fani din cauza unor probleme tehnice și i-a acuzat pe organizatori că nu a fost plătit.

„Sunt aici, am călătorit tocmai din Olanda pentru a performa pentru voi. Sunt aici, asta vă spun. Ca să fiu sincer, acest festival de rahat nu mi-a dat niciun rahat de ban pentru a fi aici în această seară dar tot sunt aici, iar echipamentul lor e de rahat. Nu funcționează nimic. Dacă sunt aici înseamnă că vreau să performez pentru voi, dar întregul echipament mă dezamăgește. Nu pot să performez, este imposibil pentru mine să fac asta”, le-a spus Hardwell fanilor care l-au așteptat cu sufletul la gură la București.

Ce au spus organizatorii festivalului despre incident: „Am fi rezolvat orice dificultate tehnică fără efort și în cel mai scurt timp, dacă ne-ai fi lăsat”

Reacția organizatorilor Saga Festival nu a întârziat să apară la scurt timp după ce dj-ul a cedat nervos pe scenă în fața fanilor. Aceștia spun că erau dispuși să rezolve orice fel de problemă tocmai pentru ca artistul să poată performa fără probleme.

„Păi, Hardwell, ne pare rău că Rita Ora, Sickick, Loreen și toți DJ-ii de la celelalte 5 scene au apucat să performeze în prima zi de SAGA iar tu nu. Echipamentul a venit tocmai din Olanda, la fel ca și tine. Același set pare să funcționeze acum perfect pentru Will Sparks. Am muncit atât de mult pentru a construi SAGA de anul acesta pentru artiști și participanți. Am fi rezolvat orice dificultate tehnică fără efort și în cel mai scurt timp, dacă ne-ai fi lăsat și nu ai fi oprit setul atât de repede. Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a-ți răspunde cerințelor, inclusiv cele legate de plată. Ne pare rău pentru fanii tăi, ai noștri. Le-ar fi plăcut să te vadă în sfârșit la București. Nimic în afară de iubire și îți dorim să-ți fie bine. SAGA”, au scris organizatorii pe conturile lor de socializare.

SAGA Festival se desfășoară în weekend-ul 6 - 8 iulie la București. Peste 150 de artiști urcă pe cele șapte scene amenajate la Romaero. În prima seară de festival Rita Ora a făcut spectacol cu show-ul ei la scena principală, iar Sickik, dj-ul care anul trecut a anunțat pe ultima sută de metri că nu mai ajunge la festival, i-a ținut pe fani în priză.

Editor : Andreea Burghelea