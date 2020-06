VIDEO. Selly a mers la bacalaureat cu o Dacie 1300

Selly, vloggerul cu peste 2 milioane de urmăritori, a făcut spectacol, astăzi, la ultima probă de balacaureat. După ce ieri a venit la liceu cu o maşină de peste 70.000 de euro, astăzi a parcat în fața unității de învățământ o Dacie 1300. Ce-i drept, este modificată de un coleg de-al său: are motor mai puternic și comenzi de închidere și deschidere vocală.

„Am zis: poate toată lumea are dreptate! Dacă toată lumea mi-a zis: nu trebuie să-ți iei la 19 ani acea mașină, nu trebuia să faci asemenea aroganțe, nu trebuia să vii cu mașina personală la școală, am zis... știi cum e, când 3 oameni îți spun că ești beat te duci acasă. Toată lumea mi-a zis că nu e bine și am zis: gata o vând. Prea a fost hăituită mașina mea de toată lumea. Că, domne, și-a luat mașină, a făcut accident. Am zis: gata! O vând!”, a spus el.

La 18 ani, Selly este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România și a trecut de 1 milion de euro venituri. Andrei Șelaru a intrat în lumea vlogging-ului în 2012 când se filma vorbind despre diferite teme de actualitate pentru tineri.