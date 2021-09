Vine primul weekend de nunți cu certificat verde. Mirii au început să-și întrebe invitații dacă sunt vaccinați

Weekendul care urmează este primul în care se vor organiza nunți după măsurile prevăzute în scenariul roșu, în localitățile unde rata de incidență a depășit 3 la mie. E și cazul Bucureștiului, unde participanții la evenimentele private trebuie să prezinte certificatul verde, rezultatul unui test sau dovada că au trecut prin boală. Organizatorii de nunți spun că s-au pregătit deja pentru acest scenariu din iunie, când au început să facă trierea invitaților.

Mirii au început să își sune invitații pentru a află dacă sunt vaccinați sau dacă vor să se testeze.

Andra și Andrei ar fi trebuit să aibă petrecerea de nuntă în 16 mai 2020, după ce s-au căsătorit, însă pandemia le-a dat planurile peste cap. Au reprogramat evenimentul de trei ori până acum, și sperau că ultima dată stabilită, 26 septembrie, să fie cu noroc. Însă cu mai puțin de o săptămână înainte, au din nou emoții, după ce Bucureștiul a intrat în scenariul roșu. Conform noilor reglementări, toți invitații de la petrecerile private trebuie să fie vaccinați, să se testeze sau să aibă dovadă trecerii prin boală.

Andra, mireasă: Noi eram pregătiți, știam că e posibil să se întâmple așa. Am văzut că cresc foarte repede cazurile. A fost ceva pe repede înainte. M-am organizat repede, am dat mesaje prietenilor. Este foarte stresant. Vreau să fie bine și să nu am mustrări că cineva s-a îmbolnăvit la nuntă. Vreau să ne simțim bine.

Viitorii miri vor asigura testarea invitaților nevaccinați, iar asta îi va costa aproape 500 de euro. Au întocmit și o listă cu persoanele care sunt vaccinate sau trebuie să se testeze.

Andrei, mire: Am avut cereri de la oameni: pe mine mă pui cu persoane vaccinate și să fiu în siguranță. Pentru nevaccinați, testare cu două ore înainte de eveniment. Se intră pe baza testului. Mai avem opțiunea - dacă au trecut prin boală să prezinte o dovadă.

Unii organizatori de nunți spun că au introdus măsuri de triere a invitaților încă de la 1 iunie. Costurile testării pentru cei nevaccinați sunt suportate fie de firme, fie împărțite cu mirii.

Alin Caraman, președintele Asociației Furnizorilor din Industria Nunților: De la 1 iunie, la majoritatea evenimentelor am mers pe acest scenariu. Pentru noi nu e o schimbare, dar pentru miri, trebuie să înțeleagă că e mult mai bine, chiar dacă în acest moment sunt într-o incidență sub 3, iar în 2 săptămâni au nuntă, să se pregătească de acest scenariu, care e rezonabil pentru nunți.

Reprezentanții industriei de profil afirmă că afacerile firmelor organizatoare de nunți încep să-și revină, după scăderea de 95% înregistrată în 2020. Însă estimează că abia la anul își vor recăpăta echilibrul financiar afectat de pandemie.

Editor : G.M.