Vlad Pascu, primele declarații din închisoare: „Aș face orice să dau timpul înapoi. Eu știu cine sunt eu”

Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri cu mașina în stațiunea 2 Mai din Constanța, a făcut primele declarații de când este închis. Tânărul de 20 de ani spune că ar lua alte decizii în viață, dacă ar putea.

Între timp, familiile victimelor au primit o nouă lovitură: magistrații au decis că Vlad Pascu va fi judecat și condamnat pentru ucidere din culpă, ceea ce înseamnă că va primi o pedeapsă mai mică.

Vlad Pascu a spus că ar face orice ca să dea timpul înapoi.

„Aș porni pe o altă cale cu totul și mi-aș face o altă viață. Nu în sensul în care am făcut până acum. Știu că am făcut greșeli și am pierdut niște timp, s-a întâmplat și tragedia asta, cu acești doi oameni, care nu au cum să se mai întoarcă. În momentul de față aș da orice să dau timpul înapoi, să fac lucrurile diferit”, a spus tânărul.

Întrebat cum se simte „când toată România îl vede ca monstrul-monștrilor”, Pascu a răspuns „în niciun fel”, adăugând că e o imagine care s-a creat în baza unor informații.

„Eu știu cine sunt eu și știu că tot ce se televizează îmi arată doar partea neagră. Nu arată lucrurile pe care le-am făcut bune în viața asta”, a mai spus el.

Judecătoria Mangalia a respins cererea familiilor victimelor de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat, ca fiind neîntemeiată.

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, solicitarea de schimbare a încadrării juridice a faptei a fost respinsă după circa o oră de dezbateri.

Tatăl lui Sebastian, unul dintre tinerii morţi în accidentul rutier, îşi exprimase speranţa, la intrarea în sala de judecată, la termenul din 4 aprilie al procesului, ca judecătorul să schimbe încadrarea juridică a faptei, iar Pascu „să plătească prin pedeapsă” pentru ceea ce a făcut.

