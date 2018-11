Zeci de români blocați pe aeroportul Luton

Zeci de români sunt blocaţi pe aeroportul Luton din Londra, după ce un zbor spre Cluj a fost anulat. Avionul ar fi trebuit să decoleze ieri, la ora 12.30, dar nu a plecat nici până acum.

Dorin Ferenț, pasager: Primul zbor anulat a fost cel de sâmbătă seara de la ora 20.00. Al doilea, cel de duminică de la ora 12.30. Duminică după-amiază a sosit o singură aeronavă, și cred că și-au dat seama că nu încap passagerii din două aeronave și până la urmă n-a mai plecat nimeni. Acum se pare că au sosit două aeronave, ne dau bilete noi, dar nu e nimeni să ne explice la ce oră vom pleca, e o incertitudine foarte mare.

Un telespectator DIGI24 ne-a scris pentru a povesti experiența sa: Zborul w63306 care trebuia să plece din Luton în direcția Cluj Napoca a fost anulat. Ca pasager, nu am primit nici o informație, decât la ora 16 când am fost scoși de la poarta de îmbarcare înapoi spre check-in (ba se spunea că o pasăre a intrat în motor, ba că e ceață la Cluj). Au urmat ore de coadă, timp în care nu s-au oferit băuturi sau mâncare. Am fost informați rând pe rând că zborul va pleca cel devreme mâine dimineață, însă nu am primit alte bilete ci doar ni s-a spus să revenim în jurul orei 4 dimineața. Ni s-a oferit fie un voucher de 20 lire sau hotel, însă agentul, la ora 9 seara, nu știa dacă și când se va oferi hotel. El ne spune că mai bine ar fi să luăm voucher-ul că și așa expiră la finele zilei. Ni s-a spus direct că mai bine ar fi să rezervăm noi hotel (ziceau că îl decontează Wizz ulterior) și că de transfer nu poate fi vorba, că ei nu pot acoperi asta. Confuzia și lipsa de informații a dus la așteptări lungi în aeroport, multă frustrare, majoritatea ajungând să doarmă pe jos. Nici la ora asta (2 dimineața) nu știm nimic despre viitorul zbor. Niciun reprezentant Wizz nu a fost prezent, doar personalul aeroportului.

