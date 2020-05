Zeci de români, rezidenți în Spania, riscau să nu poată pleca înapoi acasă din cauza unei neconcordanțe din lege

Zeci de români care așteptau să plece cu un zbor de tip charter în Spania, organizat cu aprobarea Ministerelor Afacerilor Interne, Externe și Transporturilor, au fost blocați ore întregi pe aeroportul Otopeni și la un pas sa piardă cursa. Înainte de îmbarcare, reprezentanții TAROM le-au transmis că 30 din cei 110 care aveau bilete nu se încadrează în condițiile prevăzute în hotărârea de Guvern pentru starea de alertă ca să poata pleca în Spania.

Oamenii, rezidenți în Spania, riscau să rămână blocați în România pentru că nu sunt nici cetățeni străini, nici muncitori sezonieri, categoriile care pot pleca din țară, conform hotărârii privind starea de alertă.

Oamenii au primit într-un final permisiunea de a se îmbarca pentru una dintre cele 5 curse charter organizate de Ministerele Transporturilor, Externelor și Internelor, după ce au completat o declarație pe propria răspundere.

-Ni s-a spus că aseară s-a dat o lege precum că noi nu putem zbura din cauza guvernului, dar ieri cei de la TAROM ne-au sunat că putem cumpăra bilete de avion, că se face o repatriere.

-În lege nu sunt prinși cei cu rezidență, spune de cetățenie, nu de rezidență. Eu sunt pensionar în Spania, am trei luni de când sunt blocat aici, 5 bilete cumpărate, pensiile sunt amândouă acolo, soția acolo și eu nu pot decola pentru că sunt cetățean român și nu pot să plec acasă la mine, în Spania. Aici trebuie să stau la hotel.

-Noi am sunat la Ambasada României în Spania și ni s-a spus: aveți rezidență, puteți circula, nu e nevoie de contract. Când aveți rezidență este ca un buletin Aveți dovadă că sunteți rezident în Spania.

-Sunt de 3 luni în România. A murit mama mea și am venit acasă. Am stat 14 zile în carantină, am certificatul medical că nu sunt bolnavă. Au fugit toți vecinii de mine că am venit de la Madrid cu virusul și vreau să ajung înapoi, acolo lucrez, acolo sunt pensionară de văduvă, soțul mi-a murit acum 3 ani, acolo e domiciliul meu.